Pedro Baños, sobre la diferencia de mentalidad entre los chinos y los españoles: "¿Has visto algún chino pasando la tarde en una terraza?"

Nacer en un país o en otro marca un antes y un después para el resto de la vida. No es lo mismo crecer en España que hacerlo en China. Aunque muchos ciudadanos chinos deciden mudarse a la península ibérica, continúan preservando sus costumbres y tradiciones.

Hace unas semanas, Pedro Baños, escritor y militar, estuvo presente en el pódcast 'Tengo un Plan', presentado por Sergio Beguería y Juan Domínguez, para tratar cómo será el futuro de la sociedad. En un momento de la entrevista, quiso poner en valor la mentalidad que tienen los chinos, en comparación con los españoles.

El coronel del Ejército de Tierra español en la reserva dejó una pregunta al aire: "¿Has visto algún chino pasando la tarde en una terraza? ¿A qué no? Porque es que es otra mentalidad".

Baños comentó que "ahora que los niños ya no van al colegio (vacaciones), tú entras en cualquier tienda de chinos y están todos los niños, por pequeños que sean, en la tienda de los padres, no estarán trabajando, pero están vigilando, se saben dónde está todo".

Por ello, no tuvo dudas en decir que "es otra mentalidad de trabajo". Aparte, aclaró que no solo lo hacen en España, ya que "lo hacen exactamente igual en China". En consecuencia, los chinos "están progresando al ritmo que están progresando, evidentemente".

En respecto a los estudios, Baños expuso que entrar a la universidad en China es mucho más complicado que en España: "El gaokao... se lo están preparando algunos durante más de dos años".

"Pero dos años, trabajando, estudiando los siete días de la semana, todas las horas. Y cuando terminan, te enseñan las pilas de libros que han estado estudiando y te pueden tener dos o tres pilas de este tamaño", relató.

En cambio, en España es totalmente distinto, ya que es mucho más sencillo. El escritor admitió que "aquí hay comunidades donde la selectividad la aprueba prácticamente al 100%".