No laves el coche de día: una experta explica por qué no deberías hacerlo así

La creadora de contenido Sara (@sara_works) descubre el truco para mantener tu vehículo impecable

No laves el coche de día: una experta explica por qué no deberías hacerlo así

No laves el coche de día: una experta explica por qué no deberías hacerlo así / Freepik

Luis Miguel Mora

Lavar el coche es algo rutinario que, a priori, parece que no tiene ningún misterio. Sin embargo, si lo haces al sol, puede que tu trabajo haya sido en vano, según ha explicado la experta y creadora de contenido, Sara (@sara_works).

Sara ha demostrado cómo quedará tu vehículo en función de la hora en la que lo lleves al túnel de lavado, porque la forma en la que se limpia, influye directamente en su estado de conservación. Por eso, lavar el coche al sol puede dañar la pintura y obligar a costosas reparaciones.

El efecto del calor y la evaporación

Lavar el coche tras un trayecto bajo el sol intenso no es una buena idea. Según explica la experta, el problema está en que el agua se evapora demasiado rápido con el calor, dejando incrustados los minerales y las sales en la superficie de la carrocería. El resultado son marcas blanquecinas que no siempre desaparecen con un simple repaso.

Además, en los casos más graves, donde incluso puede saltar por encima la pintura, será necesario recurrir a un pulido profesional de la carrocería para restaurar el brillo original del vehículo.

Consejos para un lavado correcto

La solución es esperar a que el coche se enfríe y lavarlo siempre a la sombra, evitando las horas centrales del día. De este modo, el agua no se evaporará de forma acelerada y el secado se podrá realizar sin dejar manchas.

Sara también recuerda que secar el coche después de lavarlo es igual de importante que el propio enjabonado. Si se deja secar al aire, incluso a la sombra, pueden quedar restos de cal y minerales. Lo ideal es utilizar una gamuza de microfibra o paños específicos para carrocería, que absorben mejor la humedad sin rayar la pintura.

"Si quieres mantener tu coche impecable, espera un ratito y lávalo a la sombra", insiste Sara.

