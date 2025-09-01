El horóscopo de mañana, martes 2 de septiembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 2 de septiembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

En su trabajo algo que empezará con malos augurios se solucionará de forma muy favorable. No se deje influenciar tanto por lo que otras personas piensen de usted. Un familiar le regalará algo que le agradará de veras.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Las conversaciones de trabajo resultarán hoy altamente positivas. No se comprometa para ningún tipo de actividad si no está plenamente convencido de que le interesa. En el plano sentimental tendrá un día muy gratificante.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Si revisa su contabilidad es probable que descubra un error importante. Un intercambio de opiniones con un amigo resultará muy positivo si no se encastilla en sus ideas. Disfrutará de un clima familiar excelente y su vida sentimental marchará viento en popa.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Es posible que su rendimiento laboral sea hoy irregular y poco constante. Sin embargo, el saldo será positivo. Usted y una persona querida se harán concesiones mutuas. La velada será favorable al descanso y la vida familiar.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Hoy debería tratar de buscar una válvula de escape para su creatividad, pero procure no fatigarse en demasía. Relaciones amistosas gratas y vida familiar apacible. Si es sensible la noche le brindará momentos muy especiales.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

El clima de trabajo será bueno, pero su rendimiento dejará mucho que desear. Trate de no contraer compromisos a menos que esté seguro de que los puede cumplir. Sus deseos de agradar a los demás facilitarán sus relaciones familiares y amistosas. Por la noche controle sus gastos.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Procure no ser autoritario en su trabajo, pues solo conseguiría el rechazo de los demás. Es muy posible que surjan desavenencias entre su pareja y su familia. Trate de suavizar la situación y actúe con mucha mano izquierda.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

No se deje distraer por nada en su trabajo, ya que tendrá muchas cosas importantes de que ocuparse. Los excesos temperamentales podrían ser un serio obstáculo en su camino. En el plano afectivo procure medir bien sus palabras si no quiere herir a alguien que le importa en gran medida.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Gran actividad en el plano profesional que acaso le lleve a trabajar horas extra. Hoy la suerte le sonreirá en algún juego de azar. Buenas relaciones afectivas. Una visita inesperada será motivo de alegría.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Aunque le acompañará el éxito en su trabajo no se muestre triunfalista y no haga planteamientos poco acordes con la realidad.Posibilidad de accidente, por lo que deberá extremar el cuidado en cuanto ofrezca riesgo. Velada tranquila y familiar.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

En el plano profesional es posible que las cosas no resulten tan fáciles como pensaba, pero, aún con todo, el resultado será bueno. Un amigo solicitará su ayuda. Se prevé un viaje de placer a corto plazo.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

En su trabajo le conviene tratar de calmar sus nervios tras un comienzo del día excesivamente tenso. Si acepta tal como es una crítica constructiva se alegrará de que se la hagan. Utilice para distraerse todo su potencial creativo y, sin duda, lo conseguirá.