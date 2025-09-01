Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bruselas prohíbe 23 sustancias usadas en cosméticos por efectos graves para la salud

La Comisión Europea no permitirá desde marzo de 2022 usar productos con probados efectos cancerígenos, mutágenos o tóxicos

Productos de belleza.

Productos de belleza. / Shutterstock

EP

BRUSELAS
La Comisión Europea ha prohibido este viernes el uso en cosméticos de 23 productos cancerígenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción debido a sus efectos graves y a largo plazo sobre la salud de los seres humanos, ha informado la institución en un comunicado.

El Ejecutivo comunitario ha precisado que la prohibición será efectiva a partir del 1 de marzo de 2022 y el objetivo es "garantizar que todos los productos cosméticos que los europeos utilizan a diario son seguros sin importar en qué país de la UE han sido vencidos o si son fabricados en la UE o importados".

Bruselas ha consultado al Comité Científico de Seguridad de los Consumidores (SCCS, por sus siglas en inglés) y a "varias partes interesadas" antes de tomar la decisión de decretar la prohibición de esta veintena de sustancias.

La medida adoptada este viernes es la cuarta que restringe o prohíbe el uso de agentes cancerígenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción en productos cosméticos y el Ejecutivo comunitario ha destacado que durante los últimos años ha reducido "significativamente" la exposición de los ciudadanos europeos a sustancias perjudiciales para su salud.

La Comisión "evalúa constantemente cómo fortalecer aún más la protección de los consumidores basándose en los avances técnicos y científicos", ha destacado la propia institución.

