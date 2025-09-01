Bruselas prohíbe 23 sustancias usadas en cosméticos por efectos graves para la salud
La Comisión Europea no permitirá desde marzo de 2022 usar productos con probados efectos cancerígenos, mutágenos o tóxicos
EP
La Comisión Europea ha prohibido este viernes el uso en cosméticos de 23 productos cancerígenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción debido a sus efectos graves y a largo plazo sobre la salud de los seres humanos, ha informado la institución en un comunicado.
El Ejecutivo comunitario ha precisado que la prohibición será efectiva a partir del 1 de marzo de 2022 y el objetivo es "garantizar que todos los productos cosméticos que los europeos utilizan a diario son seguros sin importar en qué país de la UE han sido vencidos o si son fabricados en la UE o importados".
Bruselas ha consultado al Comité Científico de Seguridad de los Consumidores (SCCS, por sus siglas en inglés) y a "varias partes interesadas" antes de tomar la decisión de decretar la prohibición de esta veintena de sustancias.
La medida adoptada este viernes es la cuarta que restringe o prohíbe el uso de agentes cancerígenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción en productos cosméticos y el Ejecutivo comunitario ha destacado que durante los últimos años ha reducido "significativamente" la exposición de los ciudadanos europeos a sustancias perjudiciales para su salud.
La Comisión "evalúa constantemente cómo fortalecer aún más la protección de los consumidores basándose en los avances técnicos y científicos", ha destacado la propia institución.
- Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
- El SEPE lanza una oferta en colegios: 2 horas al día, sin experiencia y hasta 650 € de sueldo
- Cuarenta minicruceros saldrán de Barcelona con precios desde 79 euros los próximos tres meses
- El Meteocat emite un aviso de situación meteorológica de peligro por intensidad de lluvias en Catalunya
- El Peliculón' lidera la noche y La 2 supera a Cuatro y laSexta con el homenaje a Verónica Echegui
- Supervivientes All Stars': lista completa de concursantes confirmados y fecha de estreno del reality
- Cerrada una playa de Pals por la presencia de una tintorera
- Arthur Brooks, experto en felicidad de Harvard: 'Los amigos de verdad son 'inútiles': te quieren por ser quien eres, sin importarles tu cargo, poder o estatus