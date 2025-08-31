Una podóloga recomienda las mejores zapatillas "si trabajas muchas horas de pie"

Estar demasiado tiempo de pie puede tener consecuencias para la salud, pero escoger un calzado adecuado puede ayudar a reducirlas. Según un estudio del 'Rehabilitation Nursing Journal', trabajar de pie durante toda la jornada puede provocar fatiga muscular, dolor en los pies, rigidez en los hombros, rigidez en el cuello y dolor lumbar.

Afortunadamente, las zapatillas pueden contrarrestar estos síntomas. Según una investigación del 'International Journal Environmental Research and Public Health', el calzado que se utiliza trabajando puede prevenir (o agravar) la fatiga muscular.

De la misma forma, el portal de 'Quirón Prevención' explica que "mantener el cuerpo constantemente en posición vertical supone un esfuerzo muscular importante sobre todo para las zonas de la espalda, cuello y piernas".

En este contexto, la podóloga Paola Sanz ha compartido en sus redes sociales cuáles son las zapatillas que recomienda "si trabajas muchas horas de pie". En primer lugar, la experta aconseja la ASICS GT-2000, o las 1000, "cualquiera de sus versiones".

"Una zapatilla que si la tengo que destacar por algo es por su estabilidad", subraya Sanz. Según la podóloga, este calzado está dirigido "a ese perfil más pronador debido a que incluyen en su diseño un refuerzo adicional a nivel del arco longitudinal interno".

A continuación, la divulgadora recomienda las zapatillas Altra Torin 8, "por un muy buen diseño a nivel de antepié que presenta una anchura lo suficientemente amplia como para permitir el libre movimiento de los deditos dentro de la zapatilla".

Ahora bien, Sanz advierte que "su drop es de aproximadamente 0 mm en la mayoría de los casos". En este caso, puede ser "un inconveniente claro" en casos de problemas como fascitis plantar.

Finalmente, la podóloga señala las Hoka Clifton 9, "una zapatilla que fue diseñada para corredores con una mecánica neutra supinadora, que van muy bien servidas en torno a la amortiguación que llevan".