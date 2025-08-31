Un experto en perfumes avisa sobre el error que cometemos al guardarlos en el baño: "Nunca ha sido el mejor lugar"

Perfumes
Los perfumes son para muchos uno de los grandes aliados del día a día. Es una forma de mostrar personalidad, elegancia, actitud...
Sin embargo, hay cosas que hacemos prácticamente sin pensar y que pueden provocar que la fragancia pierda su olor y calidad.
De ello habla el experto en fragancias y autor del libro 'Contraperfume' Daniel Figuero: "Si el criterio de uso personal es el de la popular frase 'me lo guardo para ocasiones especiales', es interesante crear las condiciones para que una ocasión sea especial con la máxima frecuencia posible", explica en la revista en 'Yo dona'.
"El perfume podría guardarse, pero una vez abierto, cualquier excusa es buena para utilizarlo y así usarlo en condiciones óptimas".
Los tres enemigos de los perfumes
Figuero explica las grandes amenazas que tienen los perfumes: "Hay tres enemigos principales de la fragancia: el oxígeno, la luz y los cambios de temperatura radicales".
En cuanto al oxígeno, explica que no hay mucho que hacer: "Es un poco como la vecina de enfrente: una vez que entra en casa ya no hay manera de que salga", bromea.
"Aconsejo ante esto que, si te regalan una fragancia, no la pruebes y la aparques, porque una vez que hace la primera vaporización, sale perfume, pero entra oxígeno y el proceso de oxidación comienza, así que guárdala hasta que la vayas a usar sin abrir, y mejor incluso en su caja precintada".
La segunda amenaza, la luz, sí que es evitable: "Las fragancias son un poco Nosferatu, ¿vale? Si les da la luz, esta suele afectar a los componentes naturales que hay en ella".
Por lo que respecta a la tercera amenaza, las temperaturas y sus cambios drásticos, también es evitable, pero es clave donde dejamos el perfume: "Si hay cambios extremos va a haber una reacción química necesariamente de mayor o menor medida y un calor intenso puede afectar a una fragancia que está pensada para permanecer a temperatura ambiente y constante".
El baño no es el mejor lugar para dejarlo
Por esta misma razón, Figuero señala que, a pesar de que el baño es el sitio más común para dejar tu perfume, no es el sitio ideal: "Nunca ha sido el mejor lugar porque en general lo que hacemos en él repercute en la temperatura, que sube y baja cuando nos duchamos, cuando usamos el secador de pelo, o incluso varía cuando, si tenemos el lujo y privilegio de tener una ventana en él, abrimos para ventilar".
