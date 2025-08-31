La exposición a olas de calor pueden acelerar el envejecimiento, según un estudio científico. Un grupo de expertos analizaron 15 años de datos de salud de casi 25.000 adultos de Taiwán y descubrieron que dos años de exposición a olas de calor podrían acelerar el envejecimiento biológico de una persona entre 8 y 12 días más.

Una cifra que puede no parecer mucho pero que se acumula con el tiempo, explica el profesor adjunto de la Universidad de Hong Kong que dirigió el estudio, Cui Guo, publicado el pasado día 25 en la revista 'Nature Climate Change'. “Este pequeño número realmente importa”, afirma.

“Se trataba de un estudio sobre una exposición de dos años, pero sabemos que en realidad las olas de calor se producen desde hace décadas”.

Tu ritmo de envejecimiento, acelerado

Una persona mayor que ha vivido muchas olas de calor podría envejecer más deprisa que una persona más joven que haya tenido la misma exposición, explica Guo. Otros factores, como vivir sin aire acondicionado o trabajar al aire libre, también pueden empeorar significativamente tu ritmo de envejecimiento.

La investigación se produce en un momento en que el cambio climático provocado por el humano intensifica las olas de calor, provocando más y que sean más duraderas.

La costa pacífica de los Estados Unidos sufre temperaturas sofocantes, mientras que países como Irán experimentan picos de calor sin precedentes.

Temperaturas récord han castigado diferentes puntos del globo, como el sur de Europa o Japón. Francia experimentó recientemente su segunda ola de calor del verano, lo que provocó un debate nacional sobre el aire acondicionado, y España viene sufriendo estas últimas semanas graves incendios.

En 2024, el año más caluroso registrado, el cambio climático fue responsable de 41 días adicionales de calor extremo en todo el mundo, según un análisis de World Weather Attribution.

Indicador de problemas de salud

“La mayoría de los países se enfrentan al envejecimiento de la población”, explica Cui Guo. Dado que el envejecimiento biológico está estrechamente relacionado con la muerte y muchas enfermedades, acelerarlo puede ser un indicador de graves problemas de salud.

La población de Taiwán, junto con la de España o Italia, es una de las más envejecidas del mundo. En Estados Unidos se espera que casi una cuarta parte de la población tenga 65 años o más en 2050.