Miles de reacciones por un café con hielo en un aeropuerto: polémica servida
Un suplemento en el café con hielo del aeropuerto de Alicante ha desatado tal polémica que Facua ha reaccionado
Las dos cafeterías de Barcelona que están en el 'ranking' de las mejores del mundo
C. Suena
Lo que debía ser un café rutinario en el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández ha terminado convertido en el protagonista de un debate nacional. El motivo: un suplemento inesperado de 1,20 euros por pedirlo con hielo. El recibo, que muestra un café con leche por 2,85 euros y, justo debajo, el cargo adicional por los cubitos, ha hecho que el precio final se disparase hasta los 4,05 euros.
El ticket que encendió la chispa
La usuaria que compartió la fotografía en X (antes Twitter) no necesitó más que una frase repetida para transmitir su sorpresa: “¿Me acaban de cobrar 1,20 euros por el hielo?”. Su publicación no tardó en viralizarse, convirtiendo lo que parecía un detalle sin importancia en una polémica que ha pasado de un simple ticket a convertirse en tema de conversación nacional.
Facua entra en escena
La repercusión fue tal que Rubén Sánchez, secretario general de Facua, intervino para recordar que “si no aparece en la lista de precios, es ilegal cobrar un suplemento por el hielo del café”. La advertencia añadió más leña al debate y dio pie a que la polémica se extendiera aún más, con usuarios compartiendo experiencias similares en bares, restaurantes y aeropuertos de toda España.
Una avalancha de reacciones irónicas
En los comentarios, las respuestas fueron una mezcla de quejas y humor. Varios usuarios apuntaban con sorna que, por ese precio, los cubitos debían estar “tallados a mano en un glaciar”, mientras otros aseguraban que en cualquier momento se cobraría también por la servilleta o la cucharilla.
Hubo incluso quien llevó la ironía un paso más allá. Un internauta bromeaba diciendo que el hielo debía estar elaborado con “hiel de unicornio poliamoroso del Nepal, como el queso de los sándwiches mixtos”, un comentario que arrancó carcajadas y fue ampliamente compartido. Otros, con un tono más resignado, recordaban que “en los aeropuertos todo se paga más caro” y que este suplemento no era más que la confirmación de lo evidente: en un entorno turístico, hasta un cubito puede convertirse en un lujo inesperado.
Más allá de la anécdota, el caso recuerda la importancia de que los precios estén claros y visibles. En hostelería, la transparencia no es un detalle: es una obligación legal que evita malentendidos y polémicas innecesarias.
