El horóscopo de mañana, lunes 1 de septiembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 1 de septiembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Guarde sus documentos importantes en sitio más seguro. Una inversión podría conducirle a una situación peligrosa. Estúdiela muy a fondo antes de decidirse. Habrá buenas noticias y posiblemente algo que celebrar en el plano familiar.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Léase la letra menuda de cualquier contrato que deba firmar si quiere evitar sorpresas. Disfrute de la vida social, pero no olvide otras obligaciones. Se le presentará la ocasión de reanudar una vieja amistad.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

A primeras horas de la mañana su irritabilidad podría provocar un enfrentamiento con un compañero de trabajo. Procure mantener la calma y su sentido del humor. En el plano familiar habrá marejadilla, pero de escasa importancia.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Surgirá una faceta nueva en un tema de trabajo con la que no había contado y que deberá solucionar sin dilación. Un miembro de su familia necesitará de su comprensión. Una actitud inflexible sería contraproducente.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

No se deje desanimar por el pesimismo de algún compañero de trabajo y no haga concesiones si no quiere que se aprovechen de usted. No es día favorable para compras. La suerte puede sonreírle en algún juego de azar.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

El soñar despierto o la impaciencia pueden impedirle conseguir los resultados profesionales que pretende. Preste la mayor atención a las necesidades de una persona que quiere. Su pareja se mostrará hoy más objetiva que usted.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Tenga cuidado en su trabajo para no cometer una equivocación notoria. Se sentirá plenamente feliz compartiendo sus sentimientos con sus íntimos. Por la noche la amistad brillará con luz propia.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

No se muestre conformista si quiere que se hagan realidad sus aspiraciones profesionales. El trato con un amigo requerirá un exquisito tacto. La noche le brindará ocasión de divertirse.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

No siga avanzando en su trabajo si no ve las cosas con claridad. Hoy tendrá mucho tiempo para el amor y el descanso. El buen humor de su pareja le hará pasar una deliciosa velada.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Su claridad de ideas le ayudará a avanzar firme y seguro en su trabajo. Aún cuando ciertas obligaciones familiares le resultarán aburridas se sentirá en paz con usted mismo cuando cumpla con ellas.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Procure encajar con más aplomo las contrariedades de su trabajo. Se sentirá propenso a la irascibilidad y, de no controlarla, puede acarrearle disgustos con sus compañeros. Sus familiares se mostrarán pacientes con su mal humor, pero no abuse.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Sentirse excesivamente preocupado será el catalizador que le hará estudiar a fondo un problema profesional y llegar a soluciones concretas. No forje planes para divertirse, pues surgirá un imprevisto que no podrá eludir.