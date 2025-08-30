Estos son los cinco objetos de casa que pueden acumular hasta 15 veces más bacterias que el inodoro

Cuando nos paramos a pensar en el sitio del hogar que acumula más suciedad y microbios, uno de los primeros lugares que se nos viene a la cabeza es el retrete, por los gérmenes que se concentran.

Sin embargo, distintos objetos habituales que utilizamos sin demasiada precaución pueden resultar mucho más peligrosos de lo que imaginamos para nuestra higiene. Así lo detalla Markus Lindblad, de la empresa Northerner, en unas declaraciones recogidas por el diario 'Mirror'.

Esponjas de cocina

Aunque están diseñadas para limpiar, los estropajos terminan convertidos en auténticos nidos de gérmenes de E. coli y la Salmonela debido a la humedad constante y a los restos de comida que absorben.

Según los datos del diario británico, una esponja puede llegar a concentrar "200.000 veces más bacterias que la tapa de un inodoro". Para reducir el riesgo, se recomienda hervirlas o sustituirlas con frecuencia.

Vapers

Los cigarrillos electrónicos, cada vez más usados, también figuran en esta lista. El contacto directo entre manos y boca, sumado a la humedad, genera condiciones perfectas para el incremento de los virus.

'Mirror' detalla que, si no se limpian con regularidad, pueden llegar a contener "400 veces más bacterias que un inodoro". Por eso, la solución pasa por desmontarlos, enjuagarlos con agua tibia, desinfectar las piezas con alcohol y asegurarse de que estén completamente secos antes de volver a utilizarlos.

Controles remotos

El mando de la televisión es usado por todos los miembros de la familia e incluso por invitados, en muchas ocasiones sin que esas personas se hayan lavado previamente las manos.

La tos, los estornudos o los restos de comida convierten este pequeño dispositivo en un auténtico foco de transmisión. El estudio explica que puede acumular hasta "15 veces más bacterias que un asiento de inodoro".

Teléfonos móviles

Los móviles los llevamos a todos lados: lo llevamos al baño, lo usamos en la mesa, lo apoyamos en múltiples superficies y lo tocamos cientos de veces al día.

Por ello, convierte a este dispositivo tecnológico en una de las fuentes de contaminación más peligrosas. El 'Mirror' señala que un teléfono puede contener "10 veces más bacterias que el asiento del inodoro". Para prevenir las infecciones, se aconseja limpiar la pantalla con toallitas desinfectantes al menos una vez por semana.

Teclados del ordenador

Las migas de comida, el polvo o el simple contacto de los dedos hace que los teclados acumulen suciedad rápidamente y ya si se comparte el equipo, el riesgo se multiplica. Según el diario, un teclado puede llegar a concentrar "hasta cinco veces más bacterias que el asiento del inodoro".