El horóscopo de mañana, domingo 31 de agosto: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 31 de agosto del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Un problema en su trabajo se solucionará con más facilidad de la que esperaba. Una vez finalizada la jornada despreocúpese de su trabajo y trate de pasarlo bien. Las actividades en grupo se verán favorecidas.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

En su trabajo es probable que se presente voluntario para un determinado cometido. Si visita a sus amigos o acude a un sitio de reunión lo pasará bien con toda seguridad.. Se afianzarán sus relaciones en el plano sentimental.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Mantenga en planos bien diferenciados trabajo y diversión, ya que hoy serán totalmente antagónicos. En sus relaciones amistosas será mejor que se guarde su opinión, incluso aunque se la pidan. Su vida sentimental le brindará buenos momentos.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

En el trabajo procure ser más comunicativo y solidario. En un tema familiar diplomacia y persuasión le darán muy buenos resultados. No debe volverse atrás de una obligación ya contraida, a pesar de las presiones que no hay duda recibirá.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Hoy sabrá encajar de forma muy positiva cualquier contrariedad que se le presente en su trabajo. Un familiar mostrará resentimiento sin motivo. Vigile con mucho cuidado los gastos que abona con tarjeta de crédito.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Su ritmo de trabajo será excelente y le permitirá disponer de tiempo para contemplar otras posibilidades. Aún cuando abra su corazón a los demás es posible que se vea sorprendido por la fría respuesta de sus conocidos.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Procure limitar su minuciosidad en el trabajo a aquello que sea realmente necesario. Si aprovecha mejor su tiempo podrá conseguir otros objetivos. Por la noche hará contactos muy provechosos para su trayectoria profesional.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Un asunto pendiente se solucionará más fácilmente de lo que esperaba. Las actividades entre amigos presentan hoy muy buenos auspicios. Huya de poner de manifiesto su ingenio en el terreno sentimental.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Conseguirá llevar a buen término lo que se había propuesto en su trabajo. Debería concretar su opinión en lo referente a un tema familiar. Por la noche concédase el reposo necesario y sosiegue.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Habrá altibajos en su trabajo, pero su alto grado de comunicación hará favorable cualquier gestión directa. Su vida social tomará tanto auge que pensará en la posibilidad de organizar una pequeña reunión en su casa.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Deberá revisar sus puntos de vista en asuntos profesionales. Sea prudente a la hora de realizar alguna inversión. Buenas relaciones familiares. Los amigos contribuirán a que pase una velada muy agradable.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Si se sienta a pensar encontrará el modo de agilizar sus asuntos profesionales. Si va encasillando a las personas en patrones preconcebidos probablemente se llevará más de una sorpresa. La noche le proporcionará buenos momentos de diversión.