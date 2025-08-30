Un español que vive en Alemania destapa su sueldo: "Impensable en España"

Aunque los sueldos en España han crecido un 4,4% respecto a 2024, los últimos datos de Eurostat correspondientes a julio de 2025 apuntan que el país registra un salario mínimo bruto de 1.381 euros dividido en 12 pagas.

Este se sitúa en el grupo medio, junto a países como Eslovenia, Polonia o Portugal. Sin embargo, está muy por debajo de los más de 2.000 euros que perciben los trabajadores de países como Alemania (2.161) o Luxemburgo (2.704).

Por este motivo, son muchas las personas que se mudan a otros países para trabajar y conseguir un sueldo digno. Javier Novas es un español que desde hace un tiempo vive en Alemania, concretamente en Múnich.

El creador de contenido trabaja como profesor en un centro infantil, "o como ellos lo llaman, en una KITA".

El joven explica que empezó cobrando entre 3.600 y 3.700 euros brutos al mes, lo que se traduce en un salario neto de entre 2.500 y 2.600 euros. Pero para él eso no es todo: "Para mí lo más importante son los beneficios que me da la empresa".

Javier asegura que le pagan el transporte y que puede elegir entre la gasolina para el coche o el transporte público. También le pagan todas las comidas y cuentan con masajistas en el centro: "Cuando los niños me tienen un poco hasta las narices, me ayuda a relajarme".

Además, la empresa cubre los gastos del gimnasio: "Tengo un pase en el que puedo elegir cualquier centro de la ciudad e incluso, puedo irme a cualquier otro país. Si me voy a España de vacaciones, puedo ir al gimnasio".

En total, Javier comenta que ahorra 1.400 euros al mes, contando los 800 euros de alquiler, los 200 euros en comida y entre 150 y 200 euros en ocio.

Tras este vídeo, son muchas las personas que han querido saber más sobre el salario y los requisitos para trabajar en Alemania. Un usuario le pregunta si está ganando en neto alrededor de 2.500 y 2.800 euros, algo que el creador de contenido contesta sin dudar: "¡Sí! Impensable en mi país".