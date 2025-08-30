Consejos prácticos
El error común al usar una cuchara de palo en la cocina que muchos pasan por alto: "Puede tener 200 veces más bacterias que la tapa de tu inodoro"
El médico Manuel Viso ha explicado los motivos a través de su cuenta personal de TikTok
La comida es fundamental para la supervivencia. Sin ella, el cuerpo humano no podría resistir por mucho tiempo. Además, es esencial que se haga de manera saludable y variada, aportando al cuerpo los nutrientes necesarios para mantener la salud y prevenir enfermedades.
Ahora, el médico Manuel Viso ha publicado un vídeo en redes sociales para alertar sobre un error común que cometen muchas personas al usar cucharas de palo a la hora de cocinar.
El experto de la salud empieza diciendo que "puede que tu cuchara de palo tenga más bacterias que la tapa del inodoro". "Y para nada es broma", alerta.
El principal detonante de esta problemática se debe a que "la madera es porosa". "Y si no la cuidas puede acumular agua, restos de comida y bacterias muy poco simpáticas. Más bien antipáticas", explica en TikTok.
El creador de contenido desvela que "un estudio dice que tu cuchara de palo en tu cocina puede tener 200 veces más bacterias que la tapa de tu inodoro. A veces, incluso que el propio váter. En su conjunto. Sí, 200 veces más".
No obstante, relata que la solución no es tirar las cucharas de palo, sino que es esencial lavarlas siempre con agua caliente y jabón. Aparte de secarlas muy bien antes de guardarlas.
El experto anuncia que si la cuchara de palo tiene grietas, manchas o da olorcillo, se deben tirar a la basura. Para todas aquellas personas que son más tiquis-miquis, recomienda pasarse a la silicona, al bambú o al acero inoxidable.
"Más fáciles de limpiar, más duraderas y adiós a los microbios", señala en el vídeo, que cuenta con más de mil visualizaciones en TikTok.
