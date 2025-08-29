Muy pocos saben que existe un Park Güell alternativo, una exótica escalinata que cada verano se transforma en chiringuito junto a la playa: "Ideal para tomarse el aperitivo"

Lo habitual es encontrar manifestaciones arquitectónicas de estilos similares repartidas por distintas ciudades, unidas por rasgos culturales comunes como ocurre con el Barroco o el Neoclásico. Pero si hay un estilo que todos reconocen en España es el modernismo arquitectónico o Art Nouveau, que tuvo como máximo referente a Antonio Gaudí con obras tan icónicas como la inconclusa Sagrada Familia, el Palau Güell o La Pedrera en Barcelona y que han convertido al arquitecto catalán en la cara visible de todo un movimiento artístico.

Tanto es así que muchas personas asocian automáticamente este estilo con Gaudí, aunque la obra que tengan delante no lleve su firma. Eso es lo que pasa en Águilas, un municipio costero de Murcia donde se encuentra un espacio sorprendente: el Rincón del Hornillo, una escalinata cubierta de mosaicos que a primera vista recuerda al Park Güell.

El Rincón del Hornillo se sitúa frente a la Playa del Hornillo: una cala tranquila y con aguas cristalinas. La escalinata es obra de Juan Martínez “Casuco”, un maestro industrial y delineante que después de jubilarse en los años ochenta se decidió a emprender este proyecto personal.

Con paciencia infinita y medios propios, Casuco fue incrustando millones de fragmentos de azulejo directamente en el cemento hasta completar más de 500 metros cuadrados de mosaicos. En ellos aparecen representados símbolos locales como los escudos de Águilas y Lorca, la silueta del castillo, el molino o la tradicional Pava de la Balsa, acompañados por trabajos en forja: la reja principal y una veleta que reproduce su propio perfil.

Paisaje mediterráneo y gastronomía

Más allá de la escalinata, el lugar gana encanto por su ubicación. Desde allí se contempla el antiguo Embarcadero del Hornillo (que todavía conserva la estructura aérea de cuando servía como cargadero de mineral). A un lado se encuentra la Isla del Fraile completando una de las panorámicas más fotogénicas de Águilas.

Junto al mosaico se encuentra también el Rincón de los Casucos: un chiringuito regentado por la familia del propio creador que combina arte, playa y gastronomía. La influencer Pasionxcomer lo describía en su perfil como “un restaurante que os súper recomiendo, opción de bueno, bonito y barato. (…) Era mi primera vez aquí, pero os tengo que decir claramente que se ha convertido en 1 de mis sitios favoritos de Águila. Me ha encantado tanto por las vistas que se encuentra en la playa del hornillo como por la magia que se respira en este lugar con esta pedazo de escalinata y esta forma”.

En su visita destacó varios platos: las zamburiñas que calificó de “buenísimas con su caldico estupendo”, una torta de escalibada con ventresca de atún, otra de solomillo con pan recién hecho y unos huevos rotos con jamón que definía como “como unas patatas a lo pobre eh” y que, según le contaron, se cocinan lentamente durante tres o cuatro horas con pimentón de la Vera. De postre probó una tarta de Lotus que también recomendaba.

Lo que dicen quienes lo visitan

Las opiniones en Google reflejan lo que sienten quienes descubren este rincón. Hay quienes lo califican como “muy bonito, estilo Gaudí, que vale la pena visitar si estás por Águilas (Murcia)”. Otros destacan la calidad de sus aguas al describirlas como “cristalinas y poco profundas, calas muy tranquilas, increíbles vistas”.

También hay quien lo ve como el lugar perfecto para relajarse tras un baño en la playa: “Rincón ideal para tomarse el aperitivo. Es un sitio que para mí tiene cierto encanto, me gusta ir después de estar un ratito en la playa y tomarme ahí una cerveza bien fresquita con una marinera”.

No faltan quienes subrayan la tranquilidad y las vistas: “Rincón muy al estilo de Gaudí. Tranquilo y con vistas a la Isla del Fraile y el Embarcadero del Hornillo, donde Luz Casal grabó uno de sus últimos vídeos”.

Tampoco se queda atrás su valor paisajístico, como asegura un visitante al hablar de la fantástica playa con maravillosas y espectaculares vistas, incluyendo por un lado la Isla del Fraile y por el otro el embarcadero con toda su historia”. Para muchos la escalinata es además un rincón fotográfico imprescindible: “La playa es muy buena y la escalera preciosa ideal para fotografiarse en ella”.