El horóscopo de mañana, sábado 30 de agosto: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 30 de agosto del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Buenas perspectivas profesionales y posibilidad de que algo en lo que ha puesto gran interés se materialice. No le preocupe decir “no” a un amigo que le haga una petición inadecuada. Relaciones familiares gratas, en las que predominará el buen humor.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Procure poner más entusiasmo en su trabajo y no pierda el tiempo en compadecerse. El amor se percibe en el ambiente. Saque partido a la ocasión sentimental que se le presenta. Controle sus gastos o sufrirá las consecuencias.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

No será momento de pensar en medidas innovadoras. Siga esforzándose en lo cotidiano y obtendrá el éxito que persigue. Buenas relaciones familiares y ligeras tensiones en las sentimentales. ¡Ojo con el dinero que gasta en pasarlo bien!

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

En el campo profesional sea consciente de sus limitaciones y no adquiera compromisos sabiendo a priori que serán difíciles de cumplir. Está bien que trate de divertirse en compañía de sus amigos, pero no es necesario que aparente lo que no siente.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Su intuición le será de gran ayuda para superar metas en su trayectoria profesional. Una invitación que espera posiblemente no llegará, pero lo pasará bien con las personas cercanas a usted. Deje las suspicacias y muéstrese franco y optimista.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Sus ideas profesionales son brillantes, pero debe ser más constante y planificarse de forma más adecuada. Relaciones afectivas gratas y alguna ligera discrepancia en su vida sentimental.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Debe ser metódico en su trabajo si no quiere verse desbordado. Buen día para ir de compras. A última hora vivirá momentos románticos con la persona a quien quiere. La seguridad de verse correspondido le hará feliz.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Hoy podrá poner en práctica en su trabajo métodos experimentales sin excesivo riesgo. Es posible que le encomienden una misión que aguardaba con interés. Habrá buena comunicación en su entorno familiar.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Quizás hoy pueda distraer de sus ocupaciones algo de tiempo para usted y su familia. Tendrá ocasión de compartir otras vivencias con personas muy allegadas. Velada tranquila y feliz.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

El trabajo se le dará hoy muy bien y podrá hacer grandes avances. Además contará con la colaboración de una persona que le será de gran ayuda. En el plano sentimental sus relaciones se afianzarán, predominando un alto grado de entendimiento.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Aún con muchas ayudas le será difícil completar un proyecto, pero lo conseguirá antes de que acabe la jornada. En sus relaciones afectivas no sea tan introvertido y procure mostrar su aprecio a los demás. Controle su afición a la buena mesa.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Día de gran actividad en el plano profesional y con más de una complicación. No se deje arrastrar por los acontecimientos y obre con prudencia. Por la noche su pareja le brindará el sosiego que necesita en un tranquilo y relajante ambiente familiar.