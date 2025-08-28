El horóscopo de mañana, viernes 29 de agosto: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 29 de agosto del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Un objeto por el que tiene marcada predilección podría extraviarse si no pone la atención necesaria. Si va de compras trate de ser muy selectivo. Ojo con las concesiones que haga, porque podría sentar precedentes de los que se arrepentiría.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Día de gran actividad, en el que tendrá tiempo para adelantar su trabajo. En muchas ocasiones se expresará con total claridad, pero en una situación determinada no encontrará las palabras adecuadas. Nubes y claros en sus relaciones afectivas.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Una situación familiar podría acabar con su paciencia. Saque provecho a su inspiración, pues sus proyectos creativos encontrarán vía libre. Por la noche sus amigos le darán ocasión de pasárselo en grande.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Anticípese a los demás y trate de llevar la iniciativa. Concéntrese después en sus asuntos familiares, procurando demostrar en todo momento la mayor consideración. En el plano amistoso intente no hacer demasiadas concesiones. Por la noche lo pasará mejor si la dedica por completo a su pareja.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Si practica algún deporte se dará cuenta de que su estado físico no pasa por muy buen momento. Será una acertada decisión pensar en cuidarse más. Si es fumador acaso decida dejar el hábito o, al menos, espaciar su frecuencia.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Su creatividad y sentido artístico estarán en un excelente momento y se manifestarán en todo cuanto haga. Alguien que le interesa de forma muy especial le demostrará el cariño y admiración que siente por usted.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

A través de actividades creativas y de sus aficiones logrará la serenidad de ánimo que precisa. Por mucho que se empeñe no encontrará la colaboración que busca, sobre todo en el ambiente familiar. Procure no gastar más dinero del que puede.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Su capacidad de persuasión estará en un punto muy alto y es posible que consiga logros con los que no se hubiera atrevido a contar. Un proyecto de viaje puede sufrir modificaciones o incluso cancelarse. Clima afectivo inmejorable.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

No se deje tentar por atractivos horizontes que desconoce y en los que corre el riesgo de sufrir más de una contrariedad. Su carisma personal y su talante luchador conseguirán impresionar a los demás. Sin embargo, el sentido común de su pareja estará muy por encima del de usted.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Un rumor podría resultar ciertamente alarmante, pero procure cerciorarse de los hechos antes de preocuparse indebidamente. Hoy familia y amistad combinarán perfectamente. Procure no acaparar la atención de los demás.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Acontecimientos que sobrevendrán hoy serán de gran ayuda para su trayectoria profesional. Día favorable para relaciones sociales, en las que destacarán las facetas más positivas de su personalidad.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Un enfermo le agradecerá mucho su visita. Día poco propicio para los juegos de azar. Cuide mucho su aspecto personal, que hoy será factor importante. Las actividades hogareñas se verán favorecidas.