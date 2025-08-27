La tarta de chocolate más saludable que se prepara con solo 2 ingredientes

La tarta de chocolate más saludable y sin azúcares existe y podrás comerla sin remordimientos. Para todos los amantes del dulce y la vida sana, la influencer gastronómica @deliciousmartha ha compartido la receta que no podrás dejar de hacer.

Con solo dos ingredientes tendrás listo el postre perfecto para esos días que te apetece algo de dulce sin remordimientos.

Ingredientes

400 gramos de boniato o batata, asado

120 gramos chocolate (si puede ser negro, mejor)

Elaboración