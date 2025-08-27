Cocina
La tarta de chocolate más saludable que se prepara con solo 2 ingredientes
R. V.
La tarta de chocolate más saludable y sin azúcares existe y podrás comerla sin remordimientos. Para todos los amantes del dulce y la vida sana, la influencer gastronómica @deliciousmartha ha compartido la receta que no podrás dejar de hacer.
Con solo dos ingredientes tendrás listo el postre perfecto para esos días que te apetece algo de dulce sin remordimientos.
Ingredientes
- 400 gramos de boniato o batata, asado
- 120 gramos chocolate (si puede ser negro, mejor)
Elaboración
- Asa los boniatos bien lavados, con piel, en el horno, a 200 °C hasta que estén bien tiernos. Pélalos y deja templar. Ponlos en el vaso de la batidora.
- Funde el chocolate en el microondas, a intervalos de 30 segundos para que no se queme. Viértelo en la batidora y tritura todo hasta tener una crema.
- Pásala a un molde de 15 cm, desmontable, con la base forrada con papel vegetal. Alisa la superficie y llévatelo al frigorífico durante unas 5 horas.
