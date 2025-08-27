Consejos prácticos
Una podóloga recomienda las mejores zapatillas "si trabajas muchas horas de pie"
Escoger un calzado adecuado ayuda a reducir la fatiga muscular en los pies
Un podólogo desvela el mejor calzado para el verano si no quieres tener problemas en los pies
Javier Fidalgo
Estar demasiado tiempo de pie puede tener consecuencias para la salud, pero escoger un calzado adecuado puede ayudar a reducirlas. Según un estudio del 'Rehabilitation Nursing Journal', trabajar de pie durante toda la jornada puede provocar fatiga muscular, dolor en los pies, rigidez en los hombros, rigidez en el cuello y dolor lumbar.
Afortunadamente, las zapatillas pueden contrarrestar estos síntomas. Según una investigación del 'International Journal Environmental Research and Public Health', el calzado que se utiliza trabajando puede prevenir (o agravar) la fatiga muscular.
De la misma forma, el portal de 'Quirón Prevención' explica que "mantener el cuerpo constantemente en posición vertical supone un esfuerzo muscular importante sobre todo para las zonas de la espalda, cuello y piernas".
En este contexto, la podóloga Paola Sanz ha compartido en sus redes sociales cuáles son las zapatillas que recomienda "si trabajas muchas horas de pie". En primer lugar, la experta aconseja la ASICS GT-2000, o las 1000, "cualquiera de sus versiones".
"Una zapatilla que si la tengo que destacar por algo es por su estabilidad", subraya Sanz. Según la podóloga, este calzado está dirigido "a ese perfil más pronador debido a que incluyen en su diseño un refuerzo adicional a nivel del arco longitudinal interno".
A continuación, la divulgadora recomienda las zapatillas Altra Torin 8, "por un muy buen diseño a nivel de antepié que presenta una anchura lo suficientemente amplia como para permitir el libre movimiento de los deditos dentro de la zapatilla".
Ahora bien, Sanz advierte que "su drop es de aproximadamente 0 mm en la mayoría de los casos". En este caso, puede ser "un inconveniente claro" en casos de problemas como fascitis plantar.
Finalmente, la podóloga señala las Hoka Clifton 9, "una zapatilla que fue diseñada para corredores con una mecánica neutra supinadora, que van muy bien servidas en torno a la amortiguación que llevan".
- Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
- José Elías, empresario multimillonario: 'Tener una segunda residencia es una gilipollez
- Los embalses catalanes, a niveles históricos: el uso intensivo de las desalinizadoras eleva las reservas al 74%
- Dos emprendedores de Sabadell abren una taberna catalana con almuerzos de tenedor a diez euros
- El 'youtuber' Jordi Wild, de 40 años, lo tiene claro sobre el catalán: 'El castellano ya ha ganado
- Jóvenes que viven del turismo de la Costa Daurada: 'En pocos meses ganamos dinero para todo el año
- El precio del euríbor hoy, 25 de agosto: sobresalto en el mercado hipotecario para empezar la semana
- Pilar Vidal sobre la filtración del motivo de la muerte de Verónica Echegui: 'Es una línea roja que los periodistas no debemos pasar