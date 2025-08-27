¿Odias el cilantro? Tu ADN tiene la culpa

Hay sabores que no admiten medias tintas. El cilantro, esa hierba menuda y verde que reina en los guacamoles mexicanos, los currys indios o los ceviches peruanos, es uno de ellos. Para algunos, cada hoja es un estallido de frescor, un toque cítrico que realza cualquier plato. Para otros, sin embargo, su sabor resulta insoportable, tan desagradable como morder un trozo de jabón. ¿La causa? No es manía, ni mala educación del paladar. Es genética pura y dura.

La explicación está en un gen: el OR6A2. Una mínima variación en esta secuencia del ADN determina cómo percibimos los aldehídos, unas moléculas presentes tanto en el cilantro como en algunos productos de limpieza, según los resultados de una investigación de la Universidad de Cornell (EE.UU.).

Quien porta esa variante genética, entre el 10% y el 15% de la población mundial, no prueba frescor cuando mastica cilantro, sino detergente. Su cerebro traduce la misma señal química en sensaciones opuestas a las de quienes no tienen esa predisposición. Dicho de otra manera: para unos, ensalada; para otros, estropajo.

“Estas personas detectan el cilantro como algo químicamente similar al jabón”, explica Charles Wysocki, investigador del Monell Chemical Senses Center de Filadelfia, especializado en la percepción del gusto y el olfato.

España: un país dividido en la mesa

Los datos del estudio de Cornell revelan que la prevalencia varía por zonas geográficas. Mientras que en algunos países de Europa del Norte hasta un 20% de la población lo rechaza, en el Mediterráneo la cifra ronda el 12%.

Esto explica por qué en España el cilantro no ha tenido la misma acogida masiva que en la cocina latinoamericana o asiática. No es casual que el perejil sea nuestro rey verde en los fogones tradicionales. El cilantro, en cambio, es más polarizante.

Más allá del cilantro

El caso de esta hierba no es único. La genética también influye en otras experiencias alimentarias: desde la intolerancia a la lactosa, vinculada al gen LCT, hasta la distinta percepción del amargor en vegetales crucíferos, condicionada por el gen TAS2R38.

Lo que sentimos en la boca no es solo cultura o educación del paladar; hay un componente biológico incuestionable, según los investigadores.

El cilantro pone sobre la mesa que lo más cotidiano puede esconder un misterio fascinante. No es que a alguien “no le guste” sin más. Es que su lengua y su cerebro activan una respuesta distinta ante la misma sustancia.

De ahí que, cuando alguien aparta el cilantro del plato con gesto de desagrado, lo que está rechazando no es solo un condimento, sino una señal escrita en su propio código genético.

Quizá por eso este debate tiene algo de poético: una simple hierba divide a la humanidad en dos bandos irreconciliables para evidenciar que todos somos distintos. En la mesa, como en la vida, la diversidad es inevitable. Y ahí radica también la riqueza: en poder compartir un plato aunque no lo percibamos igual.