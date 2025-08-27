Redes sociales

Miles de reacciones por un café con hielo en un aeropuerto: la polémica está servida

Un suplemento en el café con hielo del aeropuerto de Alicante ha desatado tal polémica que Facua ha reaccionado

Las dos cafeterías de Barcelona que están en el 'ranking' de las mejores del mundo

Miles de reacciones por un café con hielo en un aeropuerto: la polémica está servida Noticia

Miles de reacciones por un café con hielo en un aeropuerto: la polémica está servida Noticia / PIXABAY

C. Suena

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Lo que debía ser un café rutinario en el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández ha terminado convertido en el protagonista de un debate nacional. El motivo: un suplemento inesperado de 1,20 euros por pedirlo con hielo. El recibo, que muestra un café con leche por 2,85 euros y, justo debajo, el cargo adicional por los cubitos, ha hecho que el precio final se disparase hasta los 4,05 euros.

El ticket que encendió la chispa

La usuaria que compartió la fotografía en X (antes Twitter) no necesitó más que una frase repetida para transmitir su sorpresa: “¿Me acaban de cobrar 1,20 euros por el hielo?”. Su publicación no tardó en viralizarse, convirtiendo lo que parecía un detalle sin importancia en una polémica que ha pasado de un simple ticket a convertirse en tema de conversación nacional.

Facua entra en escena

La repercusión fue tal que Rubén Sánchez, secretario general de Facua, intervino para recordar que “si no aparece en la lista de precios, es ilegal cobrar un suplemento por el hielo del café”. La advertencia añadió más leña al debate y dio pie a que la polémica se extendiera aún más, con usuarios compartiendo experiencias similares en bares, restaurantes y aeropuertos de toda España.

Una avalancha de reacciones irónicas

En los comentarios, las respuestas fueron una mezcla de quejas y humor. Varios usuarios apuntaban con sorna que, por ese precio, los cubitos debían estar “tallados a mano en un glaciar”, mientras otros aseguraban que en cualquier momento se cobraría también por la servilleta o la cucharilla.

Hubo incluso quien llevó la ironía un paso más allá. Un internauta bromeaba diciendo que el hielo debía estar elaborado con “hiel de unicornio poliamoroso del Nepal, como el queso de los sándwiches mixtos”, un comentario que arrancó carcajadas y fue ampliamente compartido. Otros, con un tono más resignado, recordaban que “en los aeropuertos todo se paga más caro” y que este suplemento no era más que la confirmación de lo evidente: en un entorno turístico, hasta un cubito puede convertirse en un lujo inesperado.

Más allá de la anécdota, el caso recuerda la importancia de que los precios estén claros y visibles. En hostelería, la transparencia no es un detalle: es una obligación legal que evita malentendidos y polémicas innecesarias.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
  2. José Elías, empresario multimillonario: 'Tener una segunda residencia es una gilipollez
  3. Los embalses catalanes, a niveles históricos: el uso intensivo de las desalinizadoras eleva las reservas al 74%
  4. Dos emprendedores de Sabadell abren una taberna catalana con almuerzos de tenedor a diez euros
  5. El 'youtuber' Jordi Wild, de 40 años, lo tiene claro sobre el catalán: 'El castellano ya ha ganado
  6. Jóvenes que viven del turismo de la Costa Daurada: 'En pocos meses ganamos dinero para todo el año
  7. El precio del euríbor hoy, 25 de agosto: sobresalto en el mercado hipotecario para empezar la semana
  8. Así puedes cobrar la pensión completa si te jubilas a los 63 años

Los reyes inician su visita a las zonas afectadas por los incendios de Zamora

Los reyes inician su visita a las zonas afectadas por los incendios de Zamora

Última hora sobre Enrique Iglesias: será el cuarto

Última hora sobre Enrique Iglesias: será el cuarto

Irene Urdangarín y Juan Urquijo ponen punto final a su relación sentimental

Irene Urdangarín y Juan Urquijo ponen punto final a su relación sentimental

El increíble pueblo costero a 20 minutos de Mataró

El increíble pueblo costero a 20 minutos de Mataró

Una treintena de empresas de aparcamiento operan de forma irregular en el aeropuerto de Barcelona

Una treintena de empresas de aparcamiento operan de forma irregular en el aeropuerto de Barcelona

Activan el plan Ferrocat en prealerta tras interrumpirse la circulación de la R15 de Rodalies por una avería entre Riba-roja y Aragón

Activan el plan Ferrocat en prealerta tras interrumpirse la circulación de la R15 de Rodalies por una avería entre Riba-roja y Aragón

Mataró destinará el excedente de la producción fotovoltaica al uso compartido de energía a principios de 2026

Mataró destinará el excedente de la producción fotovoltaica al uso compartido de energía a principios de 2026

"Las mejores galletas que he probado en mi vida": la mejor pastelería vegana de Tarragona, según Google

"Las mejores galletas que he probado en mi vida": la mejor pastelería vegana de Tarragona, según Google