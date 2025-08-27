María José Gómez, experta en protocolo: "Hay que evitar hacer la excavadora, coger muchas patatas y llevárnoslas enteras a la boca"

Seguir un protocolo de formalidad en ámbitos sociales no es algo que muchas personas hagan, por lo menos de forma consciente, cuando están en público. Sin embargo, hay diferentes formas de actuar cuando te encuentras en un evento social, rodeado de personas, respecto a cuando estás solo.

De ello habla María José Gómez en su perfil de TikTok (@protocoloyetiqueta.es'), donde cuenta con casi 300.000 seguidores. La especialista en protocolo ha comentado en uno de sus últimos vídeos los pasos a seguir a la hora de abrir y comer una bolsa de patatas: “Hay que seguir una etiqueta. Son las reinas de los aperitivos”.

El protocolo para comer patatas en público

"Si comemos una bolsa solos, hay que evitar coger más de una patata a la vez, hacerlo siempre con la misma mano y si es posible de un solo bocado", explica Gómez. "Cuando compartimos, la mano que no irá al centro será la no dominante, y pasaremos la patata a la mano dominante, que es la que se contaminará con nuestra saliva", agrega.

A su vez, la experta subraya qué es lo que nunca debes hacer si comes patatas fritas o cualquier aperitivo en un ámbito público: “Hay que evitar hacer la excavadora, coger muchas patatas y llevárnoslas enteras a la boca".

"Las patatas solamente se comen una a una y se disfrutan de un solo bocado para evitar ese efecto crujiente de ruido y evitar que se caigan trocitos que nos puedan llegar manchar”, finaliza Gómez.