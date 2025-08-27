El horóscopo de mañana, jueves 28 de agosto: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 28 de agosto del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

En lo profesional será usted una especie de torbellino, pero todavía no encajarán todas las piezas del puzzle. Relaciones familiares variopintas, en las que habrá opiniones irreconciliables. La noche pertenece a esa persona por la que bebe los vientos.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Le resultará difícil planear la forma de pasar el día, pero si deja que las cosas se resuelvan por sí solas este sábado le dejará un buen recuerdo. Los amigos ayudarán a restablecer la paz en su vida sentimental.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Hoy acaso le cueste sacudirse la pereza, pero tenga presente que nunca hubo mejor ocasión para una excursión o una escapada de fin de semana. Relaciones afectivas gratas, en las que habrá un alto grado de comunicación.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Por lo general es usted el que lleva la voz cantante, pero hoy le tocará el turno a una persona de su intimidad. Sus conexiones profesionales tendrán gran importancia y contribuirán a alegrarle el día. Evite a toda costa los excesos.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Día favorable para compras en el que probablemente encontrará más de una oportunidad. Sus opiniones en temas económicos serán muy acertadas, pero no serán compartidas por los demás. Por la noche su vida social será muy satisfactoria.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Un problema familiar se resolverá felizmente antes de que acabe el día. Aún cuando se exprese usted con total claridad puede no ser bien entendido y suscitar en los amigos reacciones un tanto imprevisibles. Disfrutará de un clima familiar grato.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Mezclar negocios y diversión no resultará acertado, pero una corta excursión llevará a una mayor intimidad sentimental. Buenas relaciones afectivas. La noche le brindará los mejores momentos del día.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Sus actividades de ocio se realizarán hoy entre nubes y claros. Realmente lo que más debe interesarle ahora es un nuevo proyecto profesional. Por la noche tendrá ocasión de divertirse con los amigos, pero huya de los excesos.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Hoy se sentirá predispuesto al trabajo, pero no realizará todo lo que se proponga. En el plano amistoso procure no cometer indiscreciones. La noche será propicia a la intimidad y al romanticismo.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Sus sentimientos en lo referente a una relación amistosa serán hoy muy contradictorios. Evite hacer juicios que podrían ser erróneos y no tome decisiones de momento. La velada resultará perfecta para recibir amigos en su casa.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

El dilema será hacer uso o no de su crédito. Podría ocurrir, sin embargo, que lo que desea adquirir no esté ya disponible. Su altruismo le llevará a prestar ayuda a una persona que está realmente necesitada. Por la noche procure que impere la moderación.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Hoy amanecerá alegre y distendido. Si sale fuera de su entorno habitual tendrá una agradable sorpresa. Disfrutará de pleno entendimiento con familiares y amigos, pero su idea de cómo pasar la velada quizás no sea muy acertada.