Un español se rompe un hueso en Estados Unidos y la factura del hospital deja a todos en shock

Las redes sociales se han convertido en mucho más que plataformas de entretenimiento. Hay muchos tipos de creadores de contenido, pero uno de los que están ganando más fuerza son los que explican su día a día tras irse a vivir a otro país.

David González es un canario que desde hace siete años vive en Estados Unidos, concretamente en Miami. En sus redes sociales muestra a través de vídeos cómo es su vida ahora y compara las diferencias de los países.

La sanidad pública es un tema que está en boca de todos. Siempre genera debate y es que España ofrece una sanidad pública universal financiada por impuestos, mientras que en otros países como Estados Unidos predominan los seguros médicos privados.

En un vídeo reciente, el influencer explica que se fracturó la clavícula en Miami, y que dos semanas más tarde le llegó la factura correspondiente del hospital: "Justamente hoy tenía revisión con el especialista y quería enseñar cuánto costaba una revisión médica en Estados Unidos, que en este caso fueron 125 dólares por hacerme una placa".

Tras esto, David comparte cuánto le costó la visita al centro de salud: "Ahora vamos a lo gordo. Mi dolor en la cartera empezaba a ser alto antes de abrir el sobre. Les desgloso cuánto ha salido la broma por pasarme tres horas en el hospital. Haber entrado a la sala de urgencias, que es la típica habitación de hospital, 1.858,78 dólares (...) Y por el servicio de radiología, que fue hacerme los rayos X para ver qué diagnóstico tenía, otros 1.550 pavos".

Lo único que se salva son las medicinas, que le costaron 23 dólares: "Ni tan mal", declara el joven canario. Sin embargo, el total de la visita al hospital ascendió a 3.431,38 dólares por tres horas, más de 1.000 dólares la hora.

David suele publicar vídeos en sus redes sociales y hace poco hizo uno en el que decía tres cosas "no tan buenas" de vivir en Miami. Tras esto, amplió la lista: "Me faltó añadir la sanidad, aunque eso es en todo el país (...) Lo bueno es que no me tengo que operar y así no tengo que hipotecar mi casa para poder pagarlo".

El influencer no comenta en el vídeo que cuenta con un seguro médico que le cubrió 1.887,26 dólares, tal y como se puede observar en la factura compartida. No obstante, tuvo que abonar 1.544,12 dólares, una cifra muy elevada.