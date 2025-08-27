Este alimento es el único que nunca caduca: lo puedes comprar hoy y consumirlo en 10 años

Todos los alimentos por ley deben incluir algunos datos importantes en la etiqueta. Por ejemplo, el lote y la fecha de producción. El lugar donde fueron producidos y envasados, y sobre todo la fecha de caducidad.

Ahora hemos aprendido que existen dos tipos de plazos: 'antes de' y 'consumo preferente'. La primera es más categórica y se aplica generalmente a los alimentos más frescos y fácilmente perecederos. La segunda deja un margen incluso de unas pocas semanas.

Muchas personas, sin embargo, no van más allá y prefieren tirar la comida aunque esté cerca de esa fecha, pero muchas veces esto es solo un desperdicio porque aún podría ser comestible.

Pero hay un alimento que evita el desperdicio porque prácticamente nunca caduca. Puedes consumirlo incluso después de años, y siempre es comestible y tan bueno como el primer día.

Alimentos que nunca caducan

Los alimentos de los que hablamos se venden en envases a los que generalmente les falta la fecha de caducidad, que hemos dicho es obligatoria por ley en otros productos. Más bien se indica una vida útil mínima, es decir, una fecha más allá de la cual sus propiedades siguen garantizadas, obviamente si se conservan adecuadamente. Más allá de este término es posible que simplemente se pierdan algunas características como la fragancia, pero se puede consumir de forma segura.

Por tanto, no existe una fecha a partir de la cual se desaconseje en absoluto su consumo. Más bien, en este caso se aplica el sentido común. Observar el producto, olerlo y probarlo puede dar mucha información sobre él. ¿Pero qué comida es?

Hablemos de la miel, el dulce producto de las abejas muy querido por grandes y pequeños. ¿Por qué dicen que nunca caduca? Por su composición. Contiene poca agua y, por tanto, muy baja humedad, a pesar de ser semilíquido. Esto previene la proliferación de bacterias. Además, en su interior se crea un ambiente ácido, hostil a su crecimiento.

Incluso cuando la miel cristaliza, no significa que ya no sea buena, al contrario, significa que es genuina. Este fenómeno se debe a los azúcares que lo componen y a la temperatura: cuanto más frío esté, más fácil será el fenómeno. Pero no te preocupes, simplemente caliéntalo un poco para que se derrita. Sin embargo, como ya hemos mencionado, confíe siempre en el sentido común: si el sabor o el olor de un alimento (en este caso la miel) parece ácido, es mejor no consumirla.