El corte de pelo que arrasa entre las mujeres de 30 y 60 años: te quita años de encima

Durante el verano, muchas mujeres no dudan en dejarse crecer el pelo. No es necesario recurrir a un corte de pelo sofisticado en esta época del año. Durante los meses de verano, hay muchos elementos que pueden dañar el cabello. Entre ellos están el cloro de la piscina, el sol sofocante, el calor, pero también la sal marina.

Todos estos elementos dañan tu pelo y pueden resecarlo mucho. Por eso es tan importante hacerse un nuevo corte de pelo tras el verano. De esta forma, conseguirás que tu pelo vuelva a estar brillante y sano, sin puntas abiertas. Es el llamado corte de pelo corto. Muchas estrellas han adoptado este estilo. Y lo menos que podemos decir es que ciertos peinados tienen la capacidad de afinar determinadas formas de cara. Esto es especialmente cierto para las personas con caras redondas, ya que el estilo que elijas debe estilizar el óvalo de la cara para equilibrar los rasgos. De hecho, hay tres cortes de pelo que son perfectos si quieres estilizar tus facciones. Además, son muy fáciles de mantener.

Mantenimiento del pelo

Aunque la elección del corte de pelo es muy importante, hay otro punto a tener en cuenta. Y es lo fácil que es mantenerlo. No hay nada peor que ir a la peluquería y no volver a conseguir que tu corte de pelo quede perfecto. Por suerte, los peinados que te traemos se pueden mantener con facilidad en el día a día, por eso son perfectos si quieres cambiar de cabeza sin pasarte horas en el baño.

Tres alternativas

Podrías optar por el corte pixie, que es un peinado corto con un flequillo corto que alarga las facciones dejando la frente al descubierto. Una ventaja es que este corte de pelo no requiere mucho tiempo de mantenimiento. Además, funciona igual de bien con el pelo húmedo o seco.

Hay otro corte de pelo corto ideal para esta época del año. Es el corte corto rizado con flequillo corto. Es un peinado con el que puedes jugar con el volumen. Los rizos también te ayudarán a afinar el rostro. Además, te darán un efecto coiffed/décoiffé que seguro que encantará a quien decida adoptarlo.

Por último, puedes elegir un corte que abrace la anchura de tu rostro. También puedes añadir una ligera banana para dar más volumen a tu cabeza. Una cosa es segura: con todas estas opciones, puedes elegir el corte de pelo perfecto para estilizar tu rostro. Este tipo de corte de pelo beneficia mucho a quienes tienen la cara redonda, así que ya solo te queda dar el paso y hacer el gran cambio.