El horóscopo de mañana, miércoles 27 de agosto: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 27 de agosto del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Se sentirá satisfecho con la posición conseguida en el ámbito profesional. Un amigo se mostrará muy conciliador y con ganas de ayudarle. Hoy se sentirá inspirado y tendrá gran capacidad de relación con los demás.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

En asuntos profesionales procure guardar bien sus cartas hasta que llegue el momento de mostrarlas. No deje que el resentimiento con un amigo turbe su juicio. Nubes y claros en sus relaciones familiares. Habrá confusión en el terreno sentimental.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Le será difícil concentrarse en su trabajo, pero en cambio dispondrá de un sexto sentido para encontrar gangas y oportunidades comerciales. Buenas relaciones afectivas. A partir de última hora de la tarde la nota dominante será la diversión.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Su predisposición a llevar la contraria puede ocasionarle algún disgusto con un socio o compañero. Trate de controlarse y eluda cualquier tema conflictivo. Cuídese de que sus gastos no se le vayan de las manos.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Se le hará un poco cuesta arriba cumplir con las obligaciones profesionales que tiene encomendadas. Acaso planee una escapada de fin de semana con su pareja, que resultará inolvidable. Hoy lo pasará bien con aficiones que le proporcionen estimulación mental.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Una conversación de trabajo con alguien que conoció tiempo atrás le abrirá nuevas perspectivas. Ambiente familiar grato. La nota más destacada de la velada será la tranquilidad.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Habrá un asunto profesional que no le satisfará demasiado, pero si es objetivo y le dedica tiempo podrá mejorarlo. Recibirá buenas noticias que vendrán de muy lejos. En una cena con amigos controle su prodigalidad.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Huya de precipitaciones en su trabajo, que solo le reportarían problemas. Alguien que depende de usted sufrirá una gran tensión nerviosa y precisará de su ayuda y aliento. Su vida social tiende a intensificarse.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Los resultados económicos registrarán un notable aumento. Hoy será un momento perfecto para relajarse y compartir su ocio con la persona amada. Probablemente acudirán a un lugar muy especial y pasarán una velada deliciosa.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Sus inquietudes le llevarán a explorar nuevas perspectivas profesionales. Habrá tensiones con un amigo, que pueden empeorar si es rígido en su postura. Sus deseos de pasarlo bien le llevarán a vivir momentos emocionantes.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Tendrá que pedir ayuda si quiere salir del punto muerto en que se encuentra su trabajo. Las relaciones con sus amigos serán excelentes. Hoy le resultará muy duro seguir la dieta que se ha impuesto, pero no le conviene claudicar.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Su gran vitalidad le permitirá realizar sin excesivo esfuerzo su trabajo. Su optimismo alcanzará cotas muy altas, por lo que incluso las contrariedades las verá color de rosa. Acaso no sea muy acertado su criterio sobre temas económicos.