María Aperador, experta en ciberseguridad: "Te van a llamar por teléfono haciéndose pasar por tu gestor del banco"

Los cibercriminales no cesan en su empeño por conseguir la información sensible de sus víctimas y sus cuentas, y, para ello, no dudan en actualizar constantemente sus métodos para acceder a estos datos de interés y, así, llevar a cabo sus fraudes. Un hecho que ha propiciado un nuevo 'timo', en el que los delincuentes se hacen pasar por un gestor del banco para engañar a los usuarios y hacerse con sus activos.

Así lo ha explicado la criminóloga especializada en ciberseguridad María Aperador, que ha pedido a la población que tenga "mucho cuidado" con esta nueva estafa que se ha detectado en clientes de CaixaBank, Banco Santander y BBVA, entre otros. "El 'modus operandi' es el siguiente: te van a llamar por teléfono haciéndose pasar por tu gestor del banco y te van a decir que tienes una línea de crédito que puedes pedir", ha asegurado la experta.

Si el cliente rechaza esta oferta, el supuesto gestor le propondrá realizar una simulación para que conozca las condiciones en las que quedaría este supuesto crédito. "Para hacer esa simulación, te van a pedir tus datos reales, como tu DNI, tu dirección, número de cuenta e, incluso, tus contraseñas", ha indicado.

Los dos pasos a seguir para evitar este nuevo timo

Pero lo que podría parecer un trámite más con su entidad bancaria, en realidad esconde una nueva táctica de los ciberdelincuentes de hacerse con la información de sus víctimas para llevar a cabo sus estafas. Para evitar esta problemática, la experta en ciberseguridad ha aconsejado a los posibles afectados que, nada más recibir este tipo de llamadas, cuelguen el teléfono, "aunque parezca legítima".

Tras esto, Aperador ha recomendado llamar al propio banco para verificar si se trataba de una comunicación real o no: "Y es súper importante que nunca demos nuestros datos por teléfono".

Qué hacer ante esta estafa en la que se hacen pasar por tu banco

La incidencia de esta estafa ha sido tal que ha hecho que los propios bancos se pronuncien al respecto y pidan prudencia a sus clientes. Este es el caso de CaixaBank, que ha explicado: "Ante cualquier llamada telefónica, aunque provenga de un número de teléfono aparentemente legítimo, en la que se informa sobre un asunto poco habitual y en la que se solicitan datos personales y/o bancarios, o bien realizar un pago, siempre se ha de desconfiar y, por supuesto, nunca facilitar ningún dato ni hacer ningún pago".

Por ello, ha reclamado a los usuarios que tengan en cuenta que los ciberdelincuentes pueden usar técnicas de engaño avanzadas para ocultar su número de teléfono detrás de un número legítimo. "En caso de que se lleguen a facilitar datos o se tenga la sospecha de que puede tratarse de un caso de fraude, hay que informar inmediatamente a su gestor CaixaBank e interponer una denuncia policial con todos los datos que se hayan podido recopilar durante la llamada", ha concluido.