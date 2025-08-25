Juan José, mecánico: "¿Qué es mejor, poner el aire acondicionado con el coche al ralentí o cuando ya vamos en circulación?"

El aire acondicionado de los vehículos es un imprescindible para todos los conductores que deben hacer uso de su turismo para trasladarse de un punto a otro. Ante su mayor uso durante los meses de verano, son muchas las dudas que se presentan entre los ciudadanos sobre la mejor forma de utilizarlo y cuándo es mejor ponerlo en marcha, si mientras está al ralentí o cuando ya está en circulación.

Una duda que se ha propuesto solventar Juan José, mecánico de los Talleres Ebenezer de Sevilla Este, que ha despejado una de las preguntas que más recibe en este tiempo: "¿Qué es mejor, poner el aire acondicionado con el coche al ralentí o cuando ya vamos en circulación?". Para el profesional, la respuesta dependerá del tipo de polea de cada vehículo.

El mecánico sevillano resuelve una de las principales dudas de los conductores

Tal y como ha explicado, la mayoría de los coches más antiguos tienen una polea magnética que se mueve de forma independiente al compresor y lo arrastra consigo: "Si es magnética, sí que puede ser beneficioso ponerlo al ralentí porque el acople de las dos poleas va a tener menos arrastre. Al estar parado, habrá menos revoluciones, lo que hace que el arrastre sea más fácil y cómodo".

Además, el mecánico sevillano ha indicado que tampoco sería negativo activar el aire cuando ya se encuentra en circulación, ya que el compresor se acopla y desacopla de forma alterna, según las necesidades de cada momento: "Aunque tú lo actives al ralentí, inevitablemente en algunas situaciones en carretera también se va a desconectar y conectar el compresor en función de la demanda".

El mejor momento para poner el aire acondicionado en el coche

Sin embargo, el 90% de la flota de vehículos que actualmente está en circulación cuenta con compresores de polea fija, en los que la polea se mueve constantemente con el motor, lo que cambia el método en el que se activa o no el compresor, que depende de una válvula que mueve un plato interno a través de un conductor de gas para que tenga mayor o menor incidencia, según las necesidades.

"Si tu coche no tiene polea magnética, da igual que pongas el aire al ralentí o en movimiento, porque el coche se va a regular directamente por la válvula, pero no va a tener ningún desgaste por la propia polea", ha añadido el profesional. De igual modo, ha asegurado que los beneficios de activar el aire en una u otra situación dependerá del compresor: "Pero, realmente, no le va a afectar negativamente al coche, aunque sea uno de polea magnética".