El horóscopo de mañana, martes 26 de agosto: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 26 de agosto del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Aunque una invitación para viajar sea una oportunidad única recuerde que su trabajo debe anteponerse a todo. Si va de compras píenselo bien antes de adquirir algo que más tarde quizás deba desechar. La relación con amigos y familiares será buena.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Necesitará enfocar de modo más realista un asunto profesional si quiere que dé el rendimiento que espera, por lo que deberá estudiarlo con calma y objetividad. Su vida sentimental le exigirá algunas concesiones si quiere recuperar la normalidad. Buenas relaciones amistosas y afectivas.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Un viaje de trabajo imprevisto resultará más positivo de lo que piensa. No deje que un familiar imponga su opinión en algo que solo le compete a usted. La velada le brindará momentos muy agradables si sabe combinar amistad y amor.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Dejar que prevalezca su orgullo en un tema de trabajo no le favorecerá en absoluto. La visita de un familiar puede acabar con su paciencia. Procure tomarse las cosas con más calma y deje que prevalezca su sentido común.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Si analiza desapasionadamente su situación profesional es muy posible que encuentre la forma de sacar mayor partido a sus ideas. Vida familiar tranquila y sin problemas. Las buenas perspectivas que presenta una relación amistosa le harán sentirse feliz.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Si en su trabajo sabe hacer acopio de la autodisciplina necesaria mejorarán sensiblemente su posición y su bolsillo. Trate de ser más abierto y comunicativo, primordialmente en los planos familiar y sentimental.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Quizás le conviniera plantearse si el punto profesional en que se encuentra es satisfactorio o si debería explorar otras posibilidades. Relaciones afectivas muy gratas. La noche será propicia a las diversiones y al amor.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Un exceso de ambición podría retrasar la consecución de sus objetivos. No inicie nuevas cosas hasta que haya superado su etapa actual. Los planes con sus amigos serán muy atractivos y acaso surja la posibilidad de hacer alguna pequeña excursión.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Tendrá que controlar su impaciencia y posponer su decisión sobre un asunto profesional hasta estar seguro de que está bien enfocado. Las ideas de su pareja despertarán su interés. Sus relaciones amistosas le brindarán momentos muy gratos.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Su rendimiento en el trabajo será bueno. No ponga obstáculos para hacer un favor a un compañero. Hoy la vida familiar le ofrecerá más de una satisfacción. Preste más atención a su salud si no quiere que se resienta.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Estará muy acertado al dar su opinión sobre un tema profesional. Su seguridad en cuanto haga será el rasgo más destacado de su personalidad. Su carisma estará en un grado muy alto y será polo de atracción en su vida social.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Hoy serán superadas con creces sus aspiraciones profesionales. Esté atento a las oportunidades que se le presentarán. Habrá marejadilla en su vida familiar, pero con tendencia a mejorar.