El horóscopo de hoy, lunes 25 de agosto: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de hoy, lunes 25 de agosto del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

El foco principal de atención será hoy una gran oportunidad profesional. Procure que una persona querida no se sienta ofendida por una chiquillada. Los amigos le brindarán alguna buena sugerencia, que le hará pasar una velada estupenda.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Deberá fijar su atención en su seguridad económica. En las relaciones personales procure bajar de su pedestal y sea más asequible para los demás. En su vida amorosa puede haber discrepancias.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Su profesión requerirá mucha dedicación por su parte, pero también le ofrecerá muchas satisfacciones. En el terreno amistoso reinarán la armonía y la comunicación. La compenetración con su pareja será total.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Firmeza, astucia y mano izquierda tendrán que estar presentes en sus relaciones laborales. Quizás los cambios que se prevén no sean de su agrado, pero a corto plazo resultarán favorables. No sea pesimista y procure distraerse.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

El trabajo le dará pocos momentos de sosiego. Su pareja tiene excelentes planes que necesitarán de su ayuda para ponerlos en práctica. Excelentes relaciones afectivas. El encanto de lugares lejanos le atraerá profundamente.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

En el plano profesional no resultará aconsejable una expansión tan costosa y poco necesaria. Procure no extralimitarse en sus gastos y haga uso de su sentido común. Un amigo puede influir de forma positiva en su vida.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Una idea original hará que su trabajo le resulte más apasionante, aunque puede haber discrepancias por motivos económicos. Sus asuntos familiares mejorarán con rapidez. Frene su extroversión en sus relaciones amistosas o podría hablar más de la cuenta.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Tendrá que poner toda la carne en el asador si quiere acabar con éxito su cometido. Se sentirá defraudado por la actitud de un amigo. La velada será apropiada para actividades hogareñas.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

En el aspecto profesional procure no deslumbrarse con asuntos excesivamente atractivos y que pudieran resultar poco serios. Deberá poner un especial empeño en controlar sus gastos. Las relaciones familiares serán inmejorables.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Tendrá que hacer acopio de energías para abordar los problemas que se le planteen en el campo profesional, pero saldrá airoso del empeño. Luces tenues y música suave serán notas dominantes en el terreno sentimental.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Las conversaciones para lograr apoyo económico resultarán muy útiles. Algunos nubarrones sin importancia en el firmamento sentimental conducirán a una intimidad mayor.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Hoy disfrutará de un magnífico día. Su panorama económico y sentimental mejorará sensiblemente. Criticar a una persona querida y mezclar negocios y diversión son cosas que podrían originarle problemas.