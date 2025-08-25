Electricidad
Un experto matemático aclara cuánto dinero cuesta poner el aire acondicionado al día
Estás poniendo mal el aire acondicionado todo el verano: la OCU explica los errores que todos cometemos
Ahorra en tu factura de la luz con este botón del aire acondicionado
Luis Alloza
En los últimos años se ha hablado mucho de la pobreza energética y más tras aquella racha en la que tanto la luz como los carburantes estaban por las nubes y las lavadoras se ponían de madrugada para evitar 'tortazos' en las facturas. Ahora la situación ha mejorado y existen ayudas para mitigar dicha pobreza energética, pero es verdad que muchas familias tienen problemas para llegar a fin de mes y renuncian a electrodomésticos que consumen mucho.
Ese es el caso del aire acondicionado. Cuesta dinero comprarlo, también instalarlo y, lo más importante, que hay que ponerlo en marcha para que funcione y eso tiene un precio.
¿Pero tanto cuesta poner el aire acondicionado? Sabemos que tener un ventilador en marcha durante todo el día tiene un consumo irrisorio, pero cuando el calor está instalado en casa solo mueve aire caliente y el alivio es mínimo. Incluso nulo.
Así que la mejor solución es el aire acondicionado, pero hay miedo al momento en el que llegue la factura de la luz. Un experto, Antonio Malaver, que es ingeniero aeroespacial y matemático, te trae buenas noticias: no es tan caro.
Las cuentas del experto
Ha tomado como referencia el precio de la luz del pasado mes de junio, que estaba a 15 céntimos el kilovatio y un aire acondicionado de 1.000 vatios de potencia. Es decir, un kilovatio. Entonces, un día entero serían 24 kilovatios, uno por cada hora que tenía.
Ahora bien, hay que ajustar, porque un aire acondicionado no funciona al 100% de su capacidad todo el rato, va regulándose si llega a la temperatura marcada, que además si es alta pero agradable se apaga antes. Su cálculo es que gasta unos 6 kW en todo el día, por lo que en todo el día, tomando ese precio de 15 céntimos, no llegaría ni a un euro por día.
Y si solo lo pones durante ocho horas, un tercio del día completo, el coste es de unos 30 céntimos. Así que no dejes de ponerlo si lo necesitas, especialmente en las peores horas del día.
