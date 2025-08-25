Dietas

Un nutricionista avisa de los alimentos que no te dejan perder peso: "Se te va a ir el balance calórico diario"

Muchas son las personas que confunden los productos alimenticios sanos con los bajos en calorías

Si el calor reduce el apetito, ¿por qué en verano ganamos algunos kilos de más?

El ayuno intermitente, más útil para perder peso que una dieta baja en calorías, según un estudio

Persona pesándose en una báscula

Persona pesándose en una báscula / Archivo

María Rueda

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Para poder bajar de peso, hay que tener en cuenta que no todos alimentos considerados saludables nos van a poder permitir llegar a nuestro objetivo. Adrián Muria, un nutricionista que publica contenido en sus redes sociales, sabe muy bien qué productos alimenticios pueden dificultar el que adelgacemos aunque sean comúnmente considerados sanos.

Atención si quieres perder peso

“El aguacate y los frutos secos, lo diré siempre, son dos alimentos saludables que no nos van a dejar bajar de peso”. Así de contundente se ha mostrado el experto, quien ha explicado que, pese a sus grandes nutrientes, son productos que tienen a la vez muchas calorías.

No es oro todo lo que reluce

Muria explica que hay personas, sobre todo chicas, que publican en Instagram lo que comen para perder peso: “Una tostada con un aguacate entero troceadito, con su semilla de chía por encima, de lino, su aceite de oliva y algún fruto seco triturado”, asegura que cuentan. 

Y es que, tal y como ha dicho el dietista, “si tú quieres bajar de peso y solamente puedes comer 1.500 calorías al día, solo en esa tostada llevas 700”.

Noticias relacionadas y más

Y es que pese a sus numerosos beneficios y por muy saludable que sean, si tu objetivo final es adelgazar no debes consumirlos en exceso. Con eso “se te va a ir el balance calórico diario”, ha concluido el profesional.

@adrianmuriacoach EL AGUACATE Y LOS FRUTOS SECOS NO TE DEJAN BAJAR DE PESO. Antes de criticar el video, escucha bien y lee esto; el aguacate y los frutos secos son alimentos saludables altamente calóricos, los cuales si comemos sin control romperán ese balance calórico diario para estar en déficit y poder bajar de peso. Aunque vimos de forma saludable como te pases de las calorías que has de comer al día, engordarás y si es preferible comer estos alimentos que bollería u otra porquería, pero con los dos no bajarás de peso si te pasas de calorías. SON MATEMÁTICAS. #saludable #comidasana #nutricion #bajardepeso #perdidadepeso ♬ sonido original - Adrian Muria

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ramón Vallès, piloto de Iberia: 'Es muy improbable que un avión salga con el depósito lleno
  2. Un grupo de mayores de 65 años lanza una pionera alternativa a la vivienda tradicional en Badalona: “Evitamos la soledad en la vejez”
  3. Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por previsión de lluvias muy intensas este domingo
  4. José Elías, empresario multimillonario: 'Tener una segunda residencia es una gilipollez
  5. Albiol denuncia la falta de infraestructuras que ha obligado a cerrar las playas de Badalona: 'En 11 años no se ha construido nada
  6. Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista
  7. Makoke cancela su boda con Gonzalo de manera fulminante tras lo ocurrido en 'Fiesta': comunicado urgente que lo explica todo
  8. La odisea de dos maestras de Banyoles destinadas a más de 100 kilómetros: 'Antes de hacer las oposiciones, trabajaba a cinco minutos

Vecinos de Sants denuncian destrozos en los decorados: "Tiran por tierra nuestro esfuerzo"

Vecinos de Sants denuncian destrozos en los decorados: "Tiran por tierra nuestro esfuerzo"

Trágico final de la paracaidista Jade Damarell: se quita la vida lanzándose desde 4.600 metros de altura

Trágico final de la paracaidista Jade Damarell: se quita la vida lanzándose desde 4.600 metros de altura

Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados este lunes

Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados este lunes

'Una nueva vida' resiste en Antena 3 mientras el cine de La 1 se lleva el liderazgo y Telecinco cae con '¡Allá tú!'

'Una nueva vida' resiste en Antena 3 mientras el cine de La 1 se lleva el liderazgo y Telecinco cae con '¡Allá tú!'

Lanzamientos de videojuegos de la semana: llegó la hora de las nuevas versiones de Gears of War y Metal Gear Solid: Snake Eater

Lanzamientos de videojuegos de la semana: llegó la hora de las nuevas versiones de Gears of War y Metal Gear Solid: Snake Eater

Veintidós efectivos de la UME parten desde Madrid para combatir los incendios de Ourense

Veintidós efectivos de la UME parten desde Madrid para combatir los incendios de Ourense