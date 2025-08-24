El vídeo viral de unos estadounidenses probando por primera vez una tarta de queso en Asturias

A veces basta un bocado para conquistar internet. Eso es lo que ha pasado con Kat y Greg, una pareja estadounidense que durante sus vacaciones en Asturias decidió probar por primera vez la famosa tarta de queso asturiana. El momento, grabado y compartido en TikTok por la creadora Sophie La Guiri, ha desatado carcajadas y comentarios en redes sociales.

La escena transcurre en un restaurante de Cangas del Narcea. Greg se lleva a la boca una cucharada del postre y, aunque su cara de placer y unos segundos de silencio solemne ya lo dicen todo, el protagonista suelta la frase que tan bien describe lo que le hace sentir el bocado.

"Creo que he muerto y estoy en el cielo", confirma, embelesado por el sabor y texturas que acaba de disfrutar. A su lado, Kat tampoco puede contener la sorpresa y asiente con una sonrisa que confirma lo evidente: la tarta ha superado cualquier expectativa.

El vídeo, acompañado por música casi celestial de órgano, añade un punto cómico a la situación y ha hecho que la reacción de la pareja se viralice instantáneamente. En apenas unos días, la publicación acumula cerca de dos millones de visualizaciones y cientos de comentarios que van desde el cachondeo hasta el orgullo patriota.

"Cuando pruebas comida de verdad, pasan esas cosas", escribe un usuario. Otro va más allá: "Asturias es la región de España donde mejor se come sin duda alguna". Y no han faltado las bromas sobre "la mirada de las mil tartas de queso" que puso Greg en el momento del bocado.

La fama de la tarta asturiana y la famosa "basque cheescake"

Más allá del chiste, lo cierto es que la tarta de queso asturiana tiene cada vez más fama. Su textura cremosa y su sabor intenso poco tienen que ver con las versiones industriales que muchos turistas conocen en Estados Unidos. Aquí, la cuchara se hunde en un postre que roza lo líquido y convierte cada bocado en un pequeño festín.

De hecho, no es la única tarta de queso española que en los últimos años ha conquistado medio mundo. Su vecina, conocida como la "Basque cheescake" (tarta de queso vasca), ha llegado incluso a restaurantes de Nueva York o Londres, donde han incluido en sus cartas esta receta.

El caso de Kat y Greg resume muy bien esa diferencia cultural: lo que para un asturiano puede ser el final perfecto de una comida, para un visitante extranjero se convierte en una experiencia casi mística. Y, claro, si la reacción se graba y se sube a TikTok, el fenómeno está servido.