Tiktok
Turistas catalanas incendian las redes al cantar “Tourists Go Home” estando de vacaciones en Mallorca
Un grupo de amigas ha compartido un vídeo entonando una canción contra la masificación turística durante su estancia en la isla y las imágenes no han dejado a ningún usuario indiferente
Duna Márquez
Un grupo de jóvenes catalanas de vacaciones en Mallorca se ha convertido en protagonista de un vídeo viral tras cantar el verso “Tourists Go Home”, de una canción del grupo mallorquín FADES, en plena estancia en la isla. Lo llamativo de la escena no ha sido solo la interpretación, sino la descripción que acompaña al clip en TikTok: “¿Tiene sentido?”, en clara referencia a la paradoja de estar en contra de la masificación turística mientras ellas mismas viajan como visitantes.
Críticas y apoyos
La publicación ha desatado rápidamente un debate en redes. Algunos usuarios se han apresurado a defender que “Els catalans mai sereu turistes a les Illes Balears” o que “El turisme nacional mai es dolent”. Otros, en cambio, han reprochado a las chicas su incoherencia, recordándoles que “Aquí no pintau res, ja demanarem noltros lo nostro” y que “Us queixeu de bcn i veniu aquí a fer el mateix”.
Las jóvenes no han tardado en responder, asegurando que lo suyo no tiene nada que ver con el turismo de excesos que tanto preocupa en las islas. “És el mateix turisme respectuós, que no embrut, que parla català i compra local; que guiris i expats? Jo no ho crec”, han escrito en defensa de su manera de viajar.
El episodio vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre el turismo en Baleares, en un verano marcado por protestas vecinales, saturación de playas y críticas a la presión medioambiental. Mientras algunos consideran que la reflexión de las catalanas aporta un matiz necesario al debate, otros ven en el vídeo una contradicción evidente que ilustra, con ironía, las tensiones que vive el archipiélago frente al turismo masivo.
