¿No puedes dormir por el calor? Este simple gesto podría ayudarte

Las altas temperaturas, el estrés y los cambios de rutina son factores que dificultan el descanso nocturno. Por eso, el insomnio se ha convertido en un problema común y muchas personas buscan soluciones rápidas y prácticas para conseguir conciliar el sueño.

En este contexto, el psiquiatra Alejandro Martínez ha publicado un vídeo en Instagram que se ha vuelto viral en las últimas semanas, y que consiste en una técnica fácil de llevar a cabo y capaz de ayudar a relajarse en pocos minutos.

¿En qué consiste la técnica?

El ejercicio del especialista consiste en un movimiento ocular específico: mover los ojos arriba y abajo, de un lado a otro y sin mover la cabeza durante un minuto. A su vez, el psiquiatra detalla que este gesto activa mecanismos internos que reducen la tensión mental y proporcionan la tranquilidad.

Además, el método se inspira en el mismo proceso que ocurre de manera natural durante la fase REM –caracterizada por la actividad cerebral intensa, similar a cuando estamos despiertos, pero con los músculos en estado de relajación profunda–, cuando los ojos se mueven rápidamente mientras soñamos.

El especialista explica en el vídeo cómo debe realizarse: "Siempre con los ojos cerrados. Empieza mirando hacia arriba, después hacia abajo, el siguiente es mirar a cada lado y, por último, realizar un círculo con la mirada en sentido de las agujas del reloj y luego al contrario".

Un ejercicio muy eficaz

Según Martínez, las personas que lo han probado experimentan un resultado inmediato. "Este truco se lo enseño a mis amigos y familiares y no son capaces de hacerlo más de dos veces sin quedarse dormidos", asegura el psiquiatra. Asimismo, la clave está en realizarlo con suavidad, respirando de manera pausada, lo que potencia aún más la relajación: "Realízalo lento y con suavidad, mientras respiras calmadamente, para ayudar a calmar tu mente antes de dormir".

Aunque el ejercicio no tiene estudios científicos que lo respalden, el mismo Martínez señala que es un recurso que utiliza en su vida cotidiana y que recomienda a quienes buscan una ayuda puntual. Sin embargo, el especialista en salud mental también advierte que esta técnica no sustituye el tratamiento médico en casos de trastornos del sueño, los cuales requieren de la opinión de un especialista.