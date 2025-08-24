La encuesta que señala esta zona de España como la menos simpática: "Apagados y bordes"

La simpatía o antipatía no se mide con cifras ni estadísticas, sino que responde a las impresiones de cada persona, muchas veces transmitidas de generación en generación.

Además, en este país los tópicos están a la orden del día, lo que hace que se defina a los andaluces como personas abiertas y alegres, a los canarios se les vincule a la fiesta o se diga que los catalanes son más reservados.

Estos estereotipos, aunque a veces se usan en tono humorístico, también pueden reforzar prejuicios y tensiones territoriales.

Por ello, el periodista Nacho Pla ha decidido salir a la calle y hacer una pregunta directa: "¿Comunidad autónoma con gente más antipática? La gente de Alicante y Madrid responde". En la encuesta, los jóvenes muestran su diversidad de opinión respecto a diferentes comunidades autónomas, lo que acaba sorprendiendo a más de uno.

Las respuestas más repetidas

El sondeo del creador de contenido empieza con la mención a Andalucía por una supuesta actitud de ostentación ("se pasan de pijos") y la sensación de que "están todo el rato discutiendo".

Continúa con la gente de la Comunitat Valenciana, a la que una encuestada describe como "un poco asquerosos".

A los habitantes del País Vasco se les achaca que te "hablan escupiéndote" y argumentan que esa conducta está relacionada "con el tiempo".

Asimismo, hay quien se ha referido a Extremadura diciendo que allí "hay mucha gente mayor" y eso se traduce en un trato "más distante". Murcia también ha sido mencionada, aunque con menos insistencia.

Y, Catalunya ha salido en una ocasión: una chica considera que sus habitantes tienen un carácter petulante: "Se lo tienen muy creído".

Galicia, la sorpresa de la encuesta

Lo que más llama la atención ha sido la reiteración de un mismo territorio: Galicia. Hasta seis jóvenes coinciden en afirmar que es la comunidad más antipática. Según ellos, los gallegos parecen "apagados y bordes", con una manera de relacionarse menos efusiva que la de otras zonas de España.

Sin embargo, esta opinión choca con la imagen extendida de Galicia como una tierra acogedora y hospitalaria.

Por eso hay que valorar las diferencias culturales a la hora de contestar estas encuestas, porque no todo el mundo tendrá la misma percepción dependiendo del sitio donde viva.

En el sur se valora la expresividad inmediata, mientras que en el noroeste la prudencia y la reserva inicial son rasgos comunes.

Esta distancia puede malinterpretarse fuera de contexto y la gente puede confundirse pensando que sus vecinos son antipáticos.