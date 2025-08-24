Un piloto de avión desvela por qué el comandante se sienta siempre a la izquierda en la cabina

Cuando nos subimos a un avión, muchas veces no pensamos en todo lo que deben hacer los pilotos para hacer que nuestro vuelo sea lo más cómodo y tranquilo posible. Estos se someten a años de entrenamientos para poder operar de la forma más eficiente a miles de metros de altura.

Hay infinidad de curiosidades y hechos que los tripulantes a bordo desconocen de la rutina de los pilotos, como por ejemplo que el comandante se sienta siempre a la izquierda. ¿Por qué pasa esto? Un piloto de Iberia lo desvela en la cuenta de TikTok de la compañía aérea, que cuenta a finales de agosto con casi 300.000 seguidores.

El comandante, siempre a la izquierda

El origen viene de cuando los aviones eran dirigidos por un solo piloto: "Antiguamente, en los aviones de un solo piloto, los instrumentos estaban solo colocados en el lado izquierdo del avión", explica un piloto de Iberia en uno de los vídeos recientes publicados.

"Cuando por seguridad se incorpora un segundo piloto en el avión en las cabinas de vuelo, también se duplicaron todos los instrumentos, y su distribución es simétrica". De esta forma, ante cualquier imprevisto, los dos pilotos tienen los mismos botones a su costado, con el comandante teniéndolos a su izquierda.

Cada piloto, obligado a operar desde un solo lado

En el vídeo, además, el comandante explica que cada piloto está obligado a operar siempre desde el mismo lado: "Cada piloto está habilitado por normativa a operar desde un solo lado de la cabina".

Si un piloto quiere también estar capacitado para operar desde el otro costado, debe someterse a un entrenamiento: "Si quiere estar habilitado a hacerlo del otro lado tiene que seguir un proceso en un simulador de vuelo".