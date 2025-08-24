Incendios forestales
¿Qué pasa si tu casa se quema por un incendio forestal?
La ola de incendios llama a un cambio de estrategia: del fuego cero a la convivencia planificada
Última hora de los incendios en España
Pedro Sanjuán
Los incendios forestales siguen arrasando en partes del país, con miles de hectáreas calcinadas en los últimos días.
En este contexto, la expansión descontrolada del fuego puede suponer un riesgo para muchas viviendas, por lo que es vital saber qué hacer en caso de que llegue a tu casa y cause daños estructurales o de otro tipo; ya sea por un incendio forestal o bien por un incendio provocado, ¿a qué tienes derecho si tu casa se quema?
¿Qué pasa si tu casa se quema?
Tal y como explica el despacho de abogados Legálitas, si se cuenta con una póliza de incendio los afectados tienen una semana para dar parte a su aseguradora. Las pólizas de hogar cubren daños materiales, alojamiento provisional y costes de reconstrucción, por lo que es esencial hacer fotografías que constaten los daños provocados por el incendio.
El seguro de comunidad se encarga de los desperfectos en bienes comunes, mientras que los seguros agrarios, gestionados por Agroseguro S.A., se ocupan de los daños en producciones agrícolas, ganaderas y forestales, incluyendo su regeneración y repoblación de estos
Qué hacer si el fuego es provocado
Si la póliza personal no tiene cobertura y el accidente es fortuito, no es posible reclamar a terceros. En cambio, si el fuego es intencionado y el autor es identificado, se le puede reclamar directamente.
Si el responsable cuenta con un seguro de responsabilidad civil, podrás ejecutar una acción directa frente a su aseguradora. En cambio, en caso de que el responsable no tenga seguro, la única forma de compensación son las ayudas estatales que el Gobierno apruebe por Real Decreto, o bien la declaración de la zona como 'gravemente afectada por emergencia de protección civil'.
