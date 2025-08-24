Ejercicio físico
¿Es cierto que el ciclismo castiga las rodillas? Esto dice la ciencia
La mayoría de personas se benefician de salir en bicicleta, pero es importante tomar las precauciones necesarias en ciertos casos
Desarrollan una rodilla biónica integrada en el tejido que restaura el movimiento natural
Así afecta la cafeína antes, durante y después de un entrenamiento en bicicleta
Javier Fidalgo
En los últimos años, se ha creído que el ciclismo es uno de los mejores deportes para que las rodillas se mantengan fuertes y saludables. Esta disciplina se puede practicar en cualquier parte, puedes rodar al aire libre, en casa o en un gimnasio.
En este caso, salir en bicicleta es un ejercicio de bajo impacto, que reduce la tensión en las articulaciones. No obstante, muchas personas creen que la repetición del pedaleo puede provocar un desgaste. En este artículo, nos preguntamos si el ciclismo es malo o bueno para las rodillas.
¿Cuándo es bueno hacer ciclismo para la rodilla?
Según un estudio publicado en la revista 'Medicine & Sciencie in Sports & Excercise', las personas que han salido en bicicleta de forma regular han presentado una menor prevalencia de dolor frecuente de rodilla, tanto osteoartritis radiográfica (ROA) como osteoartritis radiográfica sintomática (SOA).
"En comparación con los no ciclistas, los ciclistas tenían un 17% menos de probabilidades de padecer dolor de rodilla frecuente, un 9% menos de probabilidades de padecer ROA y un 21% menos de probabilidades de padecer SOA" afirmaba la doctora Grace Lo, docente de medicina, inmunología y reumatología en Baylor.
La conclusión del informe, "es que si las personas están preocupadas por el dolor de rodilla, ROA y SOA más adelante en la vida, el ciclismo puede servir como una forma de prevenir esto y que, cuanto más a menudo lo hagan en su vida, mayor será la probabilidad de una mejor salud de la rodilla".
¿Cuándo es malo hacer ciclismo para la rodilla?
No obstante, hay algunas afecciones y lesiones de rodilla donde hacer ciclismo puede ser contraproducente. El Dr. John Hinson, cirujano ortopédico del Palm Playa Orthopedic Institute en Florida, suele recomendar hacer bicicleta a la mayoría de sus pacientes, con excepción de:
- Sufrir una artritis severa.
- Una lesión en los ligamentos.
- Tener una rotura de menisco con bloqueo mecánico.
- Presentar una rotura de rótula.
- Tener un fragmento de hueso o cartílago flotante.
En cualquiera de estos casos, el doctor Hinson explica que "es posible que los ciclistas deban modificar o incluso dejar de andar en bicicleta durante un período para recuperarse de su problema".
¿Es bueno o malo hacer ciclismo para las rodillas?
El ciclismo es una actividad de bajo impacto que puede aumentar el flujo sanguíneo en las articulaciones, promueve el rango de movimiento y desarrolla la musculatura de la parte inferior del cuerpo.
Sin embargo, salir en bicicleta puede ser contraproducente para nuestras rodillas si tenemos una afección o una lesión de las mencionadas. Por otra parte, es importante tomar precauciones y no caer en errores de preparación, tener una buena colocación y no excederse con la intensidad del entreno.
En cualquier caso, si sientes un dolor persistente en las rodillas, es recomendable acudir a un médico especialista para que estudie el caso personalmente.
