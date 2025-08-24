El horóscopo de hoy, domingo 24 de agosto: esto es lo que predice a todos los signos del zodiaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de hoy, domingo 24 de agosto del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Acaso reciba una propuesta de negocios. Estúdiela con detenimiento, ya que pudiera ser el momento idóneo para aceptarla. Su vida social tiende a incrementarse. Buena compenetración con su pareja.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Reestudie en profundidad todos los asuntos relacionados con su profesión. En el plano afectivo deberá tratar de aclarar malos entendidos y despejar cualquier obstáculo que se presente en su camino.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Es posible que hoy le abandone el sentido común. Procure que no ocurra y trate de ser práctico, especialmente en temas relacionados con su trabajo. Habrá marejadilla en sus relaciones amistosas. Su pareja y usted pasarán una velada estupenda.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

En el terreno profesional algo hará que su imaginación se desborde. Su carisma estará en un grado muy alto, por lo que será buen momento para relacionarse con los demás. Buenas relaciones afectivas.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

No dé por concluido un asunto profesional sin asegurarse antes de que está todo atado y bien atado. Huya de precipitaciones que podrían conducirle a algo que sería contraproducente. La suerte estará de su parte en los juegos de azar.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

En temas profesionales espere el momento propicio y dispondrá de la fuerza y el vigor necesarios para superar cualquier dificultad. Recibirá buenas noticias de alguien que vive lejos. Buenas relaciones afectivas. No eluda un compromiso social.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

En el campo profesional no dé por hecho algo que aún necesita de su esfuerzo. En el seno familiar habrá tensión, dada la actitud de uno de sus miembros. Es mejor no profundizar en el tema y esperar a que las aguas vuelvan a su cauce.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

No permita que su tendencia al pesimismo le haga ver sus asuntos profesionales de forma negativa. Un amigo le dará pruebas de gran amistad. Por la noche conseguirá pasarlo bien.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Hoy tendrá la concentración que precisa para realizar bien su trabajo. En el plano familiar puede surgir un punto de fricción por motivos económicos. Mire bien donde pone los pies, porque hay riesgo de caídas.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Su buen estado de ánimo le ayudará a encajar con buen humor alguna complicación en su trabajo. Con los amigos pasará felices momentos. La comunicación será la nota más destacada de su vida sentimental.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Exceptuando algunos pequeños inconvenientes en el campo profesional el día se presenta con buenos augurios. Disfrutará de la amistad y en el terreno sentimental la armonía será total. Un feliz acontecimiento social se vislumbra a muy corto plazo.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Será una jornada muy atareada haciendo planes para conseguir una mayor dimensión profesional. Le prestarán gran ayuda en su cometido por lo que podrá hacer grandes progresos. Trate de mostrarse menos crítico con un pariente.