Un experto en fonética explica por qué el español "es el idioma más rápido junto al japonés"

La fonética es una rama lingüística que se centra en estudiar los sonidos del habla humana. Esta disciplina se ocupa en cómo se producen, transmiten y perciben los sonidos, y es fundamental para entender la pronunciación, la logopedia y el estudio de las lenguas.

Durante nuestro desarrollo, adquirimos una habilidad lingüística como lengua materna. Este idioma se aprende forma natural, y sirve como base para la comunicación, el pensamiento y la compresión.

Por este motivo, no es habitual reflexionar sobre la complejidad de nuestra lengua. El castellano es un idioma que se habla con bastante velocidad, una característica que suele pasar desapercibida para muchos nativos.

No obstante, las personas que aprenden español suelen tener dificultad con este aspecto. En este contexto, Conor Sullivan, experto en fonética y "entrenador de acento español", ha asegurado que está "empatado con el japonés como el idioma que se habla más rápidamente en el mundo".

Esta fue la conclusión de un estudio de la Universidad de Lyon. Según Sullivan, el español tiene "un 26% más de sílabas por segundo" que un angloparlante medio. En esta sentido, el experto destaca la importancia de comprender la singularidad de las vocales.

"El inglés tiene 20 sonidos diferentes de vocal y 8 diptongos diferentes", dice en la publicación. "En inglés nos gusta alargar nuestras vocales y combinarlas en sonidos largos, complicados y redondeados", destaca Sullivan.

Sin embargo, "en español solo hay 5 sonidos de vocal, sin alargamientos ni diptongos". Cada sonido es "corto, afilado y se pronuncia exactamente como se escribe". Por esta razón, "las sílabas en español son más cortas y rápidas, y el idioma en general se mueve a mayor velocidad".

Finalmente, Sullivan hace una particular comparación entre el inglés, el español y la música: "El inglés es como un solo lento de jazz, mientras que el español es como una ametralladora de sílabas".