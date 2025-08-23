Seguridad

¿Te espían en tu Airbnb? Así puedes comprobarlo antes de dormir

Al viajar es fundamental mantener precauciones en materia de privacidad

El Supremo veta poner cámaras en la mirilla por la privacidad de los vecinos de enfrente

Cámara de seguridad.

Cámara de seguridad. 

Luis Miguel Mora

La privacidad es una de las mayores preocupaciones de los españoles. De hecho, un estudio realizado por la empresa Ipsos expresó que España es el país europeo más preocupado por su privacidad en línea, con el 87%, muy por delante de Polonia (81%) y Reino Unido (77%).

Esta incertidumbre aumenta cuando se viaja: al estar fuera del hogar, los hoteles se convierten en una segunda casa de manera temporal. Sin embargo, sus habitaciones pueden esconder algunos peligros en materia de privacidad, como la utilización de cámaras ocultas o micrófonos. Ante ello, mucha gente inspecciona el sitio por todos los rincones para asegurarse de que todo está bien.

La incertidumbre en los viajes

Esta preocupación se intensifica al viajar. Cuando las personas están fuera de su hogar, los hoteles y alojamientos temporales, como los ofrecidos en plataformas como Airbnb, se convierten en su refugio, una especie de "segunda casa". Sin embargo, estos espacios pueden no ser tan seguros como parecen.

Casos relacionados con el uso indebido de cámaras ocultas o micrófonos han despertado la alarma entre muchos viajeros, quienes toman medidas adicionales para proteger su privacidad. De hecho, es cada vez más común ver a personas inspeccionando a fondo sus habitaciones en busca de dispositivos que puedan violar su intimidad.

Una solución tecnológica: detectores de cámaras y micrófonos ocultos

En este contexto, los avances tecnológicos han puesto al alcance de los usuarios dispositivos que permiten detectar cámaras y micrófonos escondidos. Estos aparatos se han convertido en aliados indispensables para quienes desean garantizar su privacidad mientras están fuera de casa.

El funcionamiento de estos dispositivos es simple, pero eficaz. Equipados con sensores especializados, se pasan por zonas estratégicas de la habitación, como espejos, enchufes, muebles o áreas menos visibles. Si detectan la presencia de un dispositivo de grabación o audio oculto, emiten una señal sonora o luminosa para alertar al usuario. Este tipo de tecnología no solo proporciona tranquilidad, sino que también otorga un mayor control sobre la privacidad, algo que cada vez resulta más valioso en un mundo interconectado.

