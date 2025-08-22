Qué no debes hacer nunca si te topas con un incendio en la carretera mientras conduces un coche

La oleada de incendios forestales que se ha desatado en España estas últimas semanas por la extrema ola de calor que nos ha venido afectando sigue activa. Aunque ahora son 21 los focos que preocupan (han ido bajando desde este lunes), el peligro de que un incendio nos sorprenda en carretera sigue activo.

Es por ello que 'Mañaneros 360' ha hablado con varios expertos y profesionales relacionados con la lucha contra el fuego para aconsejar a los espectadores qué podemos hacer cuando nos encontremos con uno de estos incendios.

Manuel Blanco, jefe de Bomberos de Sevilla, ha hablado con el programa presentado por Adela González y ha explicado qué sucede cuando estamos viajando en coche y nos sorprende uno de estos incendios.

"El uso de un vehículo en casos de incendios forestales lleva asociados muchos riesgos", explica el bombero. Para él, lo más importante es valorar si necesitamos utilizar el vehículo y consultar si las carreteras están cortadas, empleando para ello fuentes oficiales.

Si pese a todo tienes que coger el coche, "siempre se recomienda llevar las ventanillas cerradas para que no penetre el humo dentro del habitáculo y que el aire acondicionado esté en modo recirculación".

Como en cualquier otra situación de baja visibilidad, es obligatorio el uso de luces, como si estuviésemos conduciendo bajo los efectos de niebla. Y por supuesto, respetar los límites de velocidad más que nunca.

"Si tenemos fuego a izquierda y derecha, se puede avanzar. Pero nunca vamos a atravesar las llamas porque el vehículo se puede quedar parado y el peligro será todavía mayor", advierte el jefe de bomberos.

Si las llamas cortan el paso y no tenemos nada más que hacer que abandonar el vehículo, tenemos que hacerlo lo más lejos posible de una zona quemada, evitando huir hacia monte arriba, porque así es como nos alcanzarán más rápido las llamas.