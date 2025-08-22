El horóscopo de mañana, sábado 23 de agosto: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 23 de agosto del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Una nueva faceta profesional resultará atrayente y provechosa. Procure poner freno a su ambición y sea consciente de sus posibilidades. Deberá dosificar sus relaciones sociales y dedicar más tiempo a su familia. En el amor no habrá problemas.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Día favorable para trabajar en equipo. No deje pasar por alto la oportunidad de conseguir que los demás compartan sus ideas. Quizás deba tomar la iniciativa y pedir excusas a un amigo si quiere reconciliarse. Soplarán buenos vientos en su vida sentimental.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Su tesón le ayudará a superar las dificultades que encuentre en su camino profesional. Es muy posible que alguien le invite a una celebración. Excelentes relaciones afectivas. La unión con su pareja será total.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Las consideraciones de un socio o compañero harán mella en usted. Estará determinado a introducir innovaciones, tanto en el trabajo como en su casa. La noche se presenta con acusados matices románticos.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Es posible que un problema en su trabajo le obligue a tomar una importante decisión. No se fíe de la primera impresión y espere hasta haberla madurado. Será mejor hablar sinceramente con un amigo que guardar resentimiento. Velada apacible y familiar.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Si pierde el tiempo a primeras horas de la mañana luego tendrá que correr mucho para recuperarlo y salir airoso de su cometido. Buen día para compras, en el que puede encontrar algo interesante. En el plano familiar evite discutir.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Día con excelentes augurios para temas económicos. En el terreno afectivo un exceso de sensibilidad puede llevarle a sacar conclusiones equivocadas. No demore por más tiempo la visita al dentista.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Los problemas de su trabajo se resolverán tan pronto ponga manos a la obra. Procure ser claro y conciso en sus instrucciones si quiere evitar errores. En el plano familiar acaso tenga una sorpresa poco agradable. Trate de distraerse por la noche.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Haga todo lo posible por terminar un proyecto profesional pendiente. Si va de compras sea realista y limítese a adquirir cosas que sean de alguna utilidad. La velada con amigos puede resultar agotadora, pero le compensará.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

No ponga freno a su iniciativa y se sorprenderá de sus logros. En su vida social prescinda de los prejuicios y muéstrese tal como es. En el plano sentimental sea más espontáneo y deje aflorar sus sentimientos.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Tendrá más de un acierto en el desempeño de su trabajo, pero absténgase de jactarse de sus éxitos. Usted y alguien de su intimidad disfrutarán juntos de una afición común. En el plano sentimental todo irá como la seda.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Algo surgirá en el terreno profesional que afectará positivamente a su futuro. Es mejor pecar de reservado que correr el riesgo de cometer alguna indiscreción. Tendrá buenas noticias en el campo afectivo. Ojo con su afición al buen comer.