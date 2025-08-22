Escena surrealista

Un individuo prende fuego a un bar de Sevilla porque no tenían mayonesa

Al detenido se le imputan delitos de daños y de incendio con peligro para las personas

El nuevo experimento de Netflix: series y pelis recomendadas según tu signo del zodiaco

Estos son los españoles menos queridos en el país: ni los catalanes ni los vascos

Bar donde tuvo lugar el incidente

Bar donde tuvo lugar el incidente / Google Maps

María Rueda

Un bar del municipio sevillano de Los Palacios y Villafranca ha vivido este miércoles una situación del todo insólita. Y es que un vecino de Córdoba ha sido detenido después de haber prendido fuego en el local por no llevar mayonesa su bocata, tal y como había pedido.

Todo por no tener mayonesa

El hombre, después de ser notificado por un camarero que no tenía mayonesa, no se dio por vencido y lo volvió a preguntar a otra trabajadora del bar, que le contestó lo mismo.

Fue entonces cuando el causante de los hechos, al que acompañaba su hijo, decidió ir a comprar gasolina, volver al local y preguntar por tercera y última vez: “¿Seguro que no hay mayonesa?”.

El único afectado

Tras volvérsele a negar la salsa, el individuo arrojó la gasolina sobre la barra y le prendió fuego con un mechero. Inmediatamente, un camarero utilizó un extintor para apagar las llamas y los demás trataron de ponerse a salvo, saliendo corriendo o refugiándose en el lavabo. Después del gran susto, se pudo comprobar que la única persona afectada después del incidente fue el propio causante.

Delitos de daños y de incendio con peligro para las personas

El detenido fue arrestado por agentes de la policía local gracias a una trabajadora del propio bar, llamado Las Postas, que lo había seguido. Según ha avanzado ‘La Voz del Sur’, se le imputan delitos de daños y de incendio con peligro para las personas. 

Por ahora, en un momento en el cual se investigan los daños y se pone todo en orden, el Ayuntamiento y los vecinos de Los Palacios y Villafranca han mandado todo su apoyo a los trabajadores de la cafetería. José Antonio Caballero, su propietario, ha asegurado que “fue una cosa surrealista”.

