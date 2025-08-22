Alex Huerta, sobre la delincuencia en Dubái: "Lo tienen claro"

Ricardo Castelló

Dubái se ha convertido en un lugar ideal para vivir. El país es conocido por la multitud de oportunidades laborales que ofrece, pero también por los ingresos libres de impuestos. Además, la calidad de vida mejora considerablemente en comparación con España, debido a que cuenta con un entorno mucho más favorable.

Por todas estas razones, muchos españoles deciden mudarse a Dubái. Aparte, uno de los aspectos que más destacan todos los ciudadanos que viven en la ciudad es la seguridad que ofrece, debido a que está absolutamente todo controlado y perseguido.

El empresario español Alex Huerta, que reside en el país emirato, quiso compartir su experiencia a través de sus redes sociales sobre cómo se trata la delincuencia.

El español destapó que la delincuencia está en el punto de mira en Dubái, ya que por ejemplo "una persona por robar una rueda de un camión lo deportaron".

No es el único caso que explicó, ya que comentó que había leído en la prensa que "han metido un mes en la cárcel, 700 dirhams de multa que son 120 euros y deportación por robar un patinete" .

El empresario quiso poner en valor la manera en la que tratan con los delincuentes: "Combo de cárcel, multa, deportación y orden de expulsión". Aparte, expuso que el 'travel ban', restricción impuesta por un gobierno que limita la entrada de extranjeros a un país, "es algo que se aplica mucho en este país".

En el comentario del vídeo, Huerta reflexiona sobre "cómo sería el mundo si más países aplicaran esta fórmula para cualquiera que quebrantara el bienestar de los ciudadanos de un país o ciudad".

El empresario señala que "Dubái y los Emiratos lo tienen claro".

