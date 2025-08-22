Adiós al cocodrilo del logo de Lacoste: este es el animal que ocupará su lugar

Lacoste se despide del emblemático cocodrilo de su logo, al menos de forma temporal. Así lo anunció el miércoles la firma francesa de moda, que a través de una publicación en redes sociales también dio a conocer qué animal ocupará el lugar del reptil. "From a 🐊 to the 🐐", aparece en la descripción del vídeo.

Así, será una cabra, cuyo nombre en inglés ('goat') se emplea para designar a aquellos deportistas considerados los mejores en su disciplina –un juego de palabras con las siglas de 'Greatest Of All Time' ('Mejor de todos los tiempos')–, la que ocupe el lugar del reptil en las piezas de la próxima colección.

¿Por qué una cabra?

Tal como puede observarse en el anuncio de Lacoste, donde se recogen varias publicaciones de multitud de usuarios haciendo referencia a este término, todo apunta a que la cara de esta campaña será nada más y nada menos que la de Novak Djokovic. El tenista serbio, considerado por muchos la mejor raqueta de todos los tiempos, es de los pocos que puede presumir de tener línea propiadentro de la firma gala.

Ahora, el animal al que tantas veces se le ha vinculado pasará a ocupar el lugar del icónico cocodrilo en las prendas de una nueva colección, presentada este viernes, tal como adelantaba la fecha visible al final del vídeo.

Otros animales en el logo de Lacoste

No es la primera vez que Lacoste opta por reemplazar al cocodrilo de sus prendas por otros animales. En 2018, la marca fundada por el tenista francés del que toma el apellido llevó a cabo una campaña para concienciar de algunas especies en peligro de extinción.

Por aquel entonces, no solo se deshicieron del cocodrilo para dejar paso a ranas, focas, tortugas o lémures, entre otros, sino que vendieron un número de cada prenda correspondiente a la cifra de ejemplares de cada animal que quedaban en el mundo.