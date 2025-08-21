Salud ocular
Un pediatra avisa del peligro de las gafas de sol en bebés: "Algunas pueden ser más peligrosas que no ponerles nada"
Pedro Camacho advierte del riesgo de comprar las gafas infantiles en tiendas de juguetes, bazares u otros establecimientos que no garanticen los estándares sanitarios
Lola Gutiérrez
La exposición a la radiación ultravioleta durante la infancia puede tener consecuencias a largo plazo: según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 50% del daño ocular acumulado a lo largo de la vida se produce antes de los 20 años, lo que convierte en prioridad la protección visual desde los primeros meses de vida.
Además, los ojos de los bebés son especialmente vulnerables a la radiación solar. Desde finales de los años 90, diversos estudios, como el publicado en 'Archives of Ophthalmology', han constatado que sus pupilas son más grandes y su cristalino no filtra la luz con la misma eficacia que en adultos. Esta sensibilidad convierte la protección ocular en un aspecto clave, sobre todo en los primeros meses de vida.
Sin embargo, en pleno auge de accesorios infantiles, muchas familias optan por modelos llamativos o económicos sin tener en cuenta sus características técnicas. La elección errónea no solo anula la protección esperada, sino que incluso puede agravar el problema.
La exposición reiterada a la radiación ultravioleta desde la infancia puede provocar daños irreversibles que no se manifiestan de inmediato, como cataratas precoces o degeneración macular. Por eso, los expertos insisten en que no basta con cubrir los ojos: hay que hacerlo de forma adecuada.
"Siempre gafas de sol a los bebés"
El pediatra Pedro Camacho ha lanzado una advertencia que se ha hecho viral en redes sociales. En una publicación en Instagram, afirma: "Siempre hay que poner gafas de sol a los bebés, pero las de juguete o las que no tienen filtro ultravioleta pueden ser más peligrosas que no ponerles nada". Su mensaje se centra en las gafas sin filtros adecuados, muy comunes en tiendas de juguetes y bazares, que imitan la estética de las homologadas.
Según explica, el principal riesgo de estos modelos es que “los ojos del bebé necesitan unas gafas que estén homologadas y que tengan un filtro UV 400 para que proteja frente a los rayos ultravioleta”. Si falta este filtro, la pupila se dilata debido a la oscuridad de la lente, dejando pasar más radiación que a simple vista.
Camacho subraya que para que unas gafas infantiles sean seguras han de cumplir una serie de requisitos:
- Estar homologadas.
- Filtro UV 400.
- Marcado CE visible en la patilla.
- Categoría de filtro solar 3.
- Montura que se adapte a la anatomía del bebé.
- Lentes resistentes a impactos.
Además, aconseja evitar compras impulsivas en lugares que no garanticen estándares sanitarios. La prioridad debe ser la protección ocular, siempre por encima del diseño o la moda.
Protección también en días nublados
Expertos en salud visual coinciden en que esta prevención no debe limitarse a los días soleados. La radiación ultravioleta está presente incluso con cielo nublado y puede reflejarse en superficies como agua o nieve, incrementando la exposición.
En esta línea, los expertos advierten de que la protección ocular es tan importante en verano como el uso de crema solar, por lo que la educación en este hábito debe comenzar desde la infancia.
- Dos turistas intentan hacer un 'sinpa' de 4.000 euros en un hotel de Cambrils con una transferencia manipulada por IA
- Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista
- Primer semestre de guerra arancelaria: las ventas de España a EEUU caen el 5% mientras que las importaciones suben el 10%
- Cambio histórico en el Camino de Santiago: el nuevo perfil de peregrino que indigna a muchos peregrinos
- Una pérdida de DNI en Barcelona acaba en suplantación de identidad y una deuda de 30.000 euros con el banco
- Bertín Osborne posa con su hijo por primera vez en la portada del 'Hola
- Las terapias génicas y celulares revolucionan las enfermedades sanguíneas, desde el cáncer hasta la hemofilia
- Lagarde advierte de una desaceleración de la economía a partir del tercer trimestre por los aranceles