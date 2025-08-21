El horóscopo de mañana, viernes 22 de agosto: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 22 de agosto del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Defender su punto de vista a ultranza en su entorno familiar solo le llevará a deteriorar la buena armonía reinante. Diviértase cuanto le venga en gana, pero procure no quedarse sin blanca. Su panorama económico es bueno, pero debe acabar con esa loca forma suya de gastar dinero.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Tendrá gran facilidad de comunicación con sus íntimos, a quienes hará partícipes de sus proyectos. Escuchará buenas sugerencias que contribuirán a mejorarlos. La noche será favorable para su relación sentimental.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

El ambiente familiar será muy grato y le permitirá disfrutar a tope de su hogar. Buenas relaciones amistosas. Evite hacer derroches, que no serán necesarios, en un día que le deparará múltiples posibilidades de pasarlo bien.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Controle su genio o una discusión sin importancia con un amigo podría derivar en una gran riña. Déjese guiar por su instinto a la hora de elegir como pasar el día. Habrá comunicación y cariño en su vida sentimental.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Hoy negocios y diversión irán íntimamente ligados. Pero debe tratar de no abarcar más de lo que puede. Procure seleccionar bien a quienes pretenden su amistad, en evitación de posibles problemas futuros. Relaciones afectivas gratas.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Aproveche el día para tomarse el descanso que necesita y su productividad se multiplicará. Día perfecto para dedicarlo al ocio y al amor. Salga a divertirse y olvídese de todo excepto de pasarlo bien.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Disfrutará de la compañía de un viejo amigo. Hoy se sentirá más cerca que nunca de sus familiares. Confidencias, comprensión y cariño serán las notas dominantes en sus relaciones con los demás.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Su deseo de buscar algo nuevo puede conducirle a una situación incómoda. Controle su curiosidad si no quiere que le cause algún disgusto. Puede satisfacer sus deseos de novedad y de sentir algo distinto dentro de cauces razonables.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Puede que al final acepte una invitación y haga un pequeño viaje. Alguien que confía en su buen criterio le pedirá consejo sobre un asunto delicado. Sopese bien sus palabras. Relaciones familiares gratas.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Recibirá buenas noticias, que mejorarán su estado de ánimo. Hoy encontrará grandes satisfacciones en la familia y en los amigos. Si se muestra sensible y considerado vivirá los mejores momentos de su vida sentimental.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

En el terreno familiar quizás fuera conveniente hacer uso de su autoridad para corregir conductas que, no frenadas a tiempo, podrían traer graves consecuencias. Quizás necesite algún estímulo que le ayude a levantar su decaído espíritu. Los amigos pueden ser un remedio muy eficaz.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Habrá quejas motivadas en el plano sentimental. Haga examen de conciencia y trate de rectificar. Una invitación les proporcionará a usted y su pareja momentos muy agradables. Dosifique la bebida.