Consejos prácticos

Una experta en limpieza revela el mayor error al lavar la ropa blanca en verano: "La mancha se transforma en rosa"

El ciclo de vida de la ropa blanca puede variar según el cuidado y las veces que utilices la prenda

Da buen olor y limpia al 100%: magia para tu lavadora

Como quitar las manchas de la ropa.

Como quitar las manchas de la ropa. / SPORT

Javier Fidalgo

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

En verano, la ropa está expuesta a diferentes factores que pueden acelerar su desgaste. Durante esta época del año, las prendas pueden sufrir manchas de sudor, cloro y protector solar.

Por otro lado, las altas temperaturas incrementan la proliferación de bacterias y malos olores, provocando que aumente sus ciclos de lavado. En este contexto, el protector solar es un producto imprescindible en los meses más cálidos.

No obstante, puede ocasionar un efecto no deseado en nuestra ropa. Por este motivo, la experta en limpieza y creadora de contenido, Ale Pez, ha publicado un vídeo con la solución para este problema con la colada.

En la publicación, la especialista destaca cómo reacciona la lejía con esta crema. "¿Se te ha quedado rosa una prenda blanca a la que le querías quitar una mancha amarilla? Te cuento por qué. Generalmente en verano la ropa blanca entra en contacto con el protector solar, sobre todo con las toallas. Aquí viene el error: al aplicar lejía y al tener protector solar, la mancha se transforma en rosa".

Esta particular mancha de color rosado se produce a través de los componentes del protector solar, que provocan una reacción química al juntarse con el hipoclorito de sodio en la lejía. De esta forma, la mancha inicial no desaparece, al contrario, parece más visible en este tono rosa.

"Para eliminar ese color la dejaremos al sol. Una vez eliminado el rosa, aplicaremos oxígeno activo líquido sobre la prenda o en polvo directamente a la lavadora. De esta forma le devolveremos el blanco natural a las prendas. Y recuerda: lejía en invierno y oxígeno activo en verano", recomienda la experta.

Un remedio casero para eliminar las manchas amarillas de la ropa blanca es utilizar una mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre blanco. Esta pasta se aplica sobre la mancha, dejando actuar por 30 minutos y lavando la prenda posteriormente.

Noticias relacionadas y más

En algunas ocasiones, las prendas blancas no pueden recuperarse. Si tras varios ciclos de lavado ves que las manchas persisten o el tejido se desgasta, quizá sea el momento de deshacerse de la prenda.

TEMAS

  1. Dos turistas intentan hacer un 'sinpa' de 4.000 euros en un hotel de Cambrils con una transferencia manipulada por IA
  2. Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista
  3. Primer semestre de guerra arancelaria: las ventas de España a EEUU caen el 5% mientras que las importaciones suben el 10%
  4. Cambio histórico en el Camino de Santiago: el nuevo perfil de peregrino que indigna a muchos peregrinos
  5. Una pérdida de DNI en Barcelona acaba en suplantación de identidad y una deuda de 30.000 euros con el banco
  6. Bertín Osborne posa con su hijo por primera vez en la portada del 'Hola
  7. Las terapias génicas y celulares revolucionan las enfermedades sanguíneas, desde el cáncer hasta la hemofilia
  8. Lagarde advierte de una desaceleración de la economía a partir del tercer trimestre por los aranceles

El padre de Lamine Yamal se desmarca de los rumores de relación entre su hijo y Nicki Nicole

El padre de Lamine Yamal se desmarca de los rumores de relación entre su hijo y Nicki Nicole

El Rayo salva su apagón europeo: una 'app' sueca emitirá por 10 euros su debut en la Conference

El Rayo salva su apagón europeo: una 'app' sueca emitirá por 10 euros su debut en la Conference

El emprendimiento como motor de la empresa familiar

El emprendimiento como motor de la empresa familiar

Seis auditorios y óperas del mundo que se miran en el agua

Seis auditorios y óperas del mundo que se miran en el agua

El Ayuntamiento de Barcelona cree probable que el Barça juegue en Montjuïc “unos cuantos meses más”

El Ayuntamiento de Barcelona cree probable que el Barça juegue en Montjuïc “unos cuantos meses más”

La presidenta de Extremadura elogia a los bomberos enviados por Catalunya: "Han luchado contra este incendio como si se tratara de su propia tierra"

La presidenta de Extremadura elogia a los bomberos enviados por Catalunya: "Han luchado contra este incendio como si se tratara de su propia tierra"

Las carreteras catalanas participan en el entrenamiento de la IA para la conducción autónoma

Las carreteras catalanas participan en el entrenamiento de la IA para la conducción autónoma

Spotify estrena nueva funcionalidad: así podrás dar toques creativos a cada lista

Spotify estrena nueva funcionalidad: así podrás dar toques creativos a cada lista